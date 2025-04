Leopardiday: Celebrazione in onore di Giacomo Leopardi all’Istituto Comprensivo di Torre del Greco

Il 7 aprile 2025, l’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco ha ospitato una speciale celebrazione in onore del celebre poeta recanatese, un evento che ha coinvolto con grande entusiasmo studenti e insegnanti. La giornata, intitolata Leopardiday, è stata un’occasione imperdibile per approfondire la vita e l’opera del poeta che ha segnato la letteratura italiana e mondiale, e per stimolare nei giovani alunni l’amore per la cultura e la poesia.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti dai vari plessi dell’istituto, i quali hanno avuto l’opportunità di confrontarsi attraverso poesie, letture e riflessioni, dimostrando un grande impegno e passione per l’opera di Leopardi. Le attività sono state pensate per avvicinare i ragazzi al pensiero e alla poetica del poeta marchigiano, portando alla luce la sua visione dell’esistenza, della natura e della condizione umana, temi che ancora oggi risultano di grande attualità.

La premiazione degli alunni, che si sono distinti nelle varie attività e progetti svolti durante l’anno scolastico, ha rappresentato il momento culminante della giornata. Tanti i riconoscimenti assegnati per la partecipazione attiva, il talento e l’impegno profuso, segno tangibile del forte legame che l’Istituto ha con la figura di Leopardi. Gli studenti premiati hanno ricevuto attestati e premi simbolici, segno dell’apprezzamento per la loro dedizione e creatività.

A rappresentare l’amministrazione comunale durante l’evento è stata l’assessore Mariateresa Sorrentino, che ha sottolineato l’importanza di coltivare la memoria storica e la cultura del nostro territorio, ribadendo il valore del poeta Leopardi come simbolo di un’Italia che non dimentica le proprie radici culturali. La Sorrentino ha anche evidenziato come eventi come il Leopardiday contribuiscano a creare un legame forte tra le nuove generazioni e la grande tradizione letteraria del nostro Paese, rafforzando l’identità culturale della comunità di Torre del Greco.

La giornata, ricca di emozioni e momenti di riflessione, si è conclusa con un sorriso soddisfatto da parte di tutti i partecipanti. Il successo dell’iniziativa è un segno evidente di come la scuola possa essere un luogo privilegiato non solo per l’apprendimento accademico, ma anche per lo sviluppo umano e culturale dei ragazzi. Leopardi, con la sua profondità e la sua capacità di interrogare l’animo umano, continua a ispirare nuove generazioni, offrendo loro chiavi di lettura per affrontare le sfide della vita con consapevolezza e riflessione.

Il Leopardiday è stato quindi molto più di una semplice giornata scolastica: è stato un tributo alla figura di Giacomo Leopardi, un momento di condivisione culturale che ha rafforzato l’importanza della poesia, della letteratura e della cultura nella formazione dei giovani, contribuendo a mantenere viva la memoria di uno dei più grandi poeti della nostra storia.