Papa Francesco ricoverato al Gemelli per polmonite bilaterale: il mondo prega

Papa Francesco è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Le sue condizioni sono stazionarie e, secondo quanto riferito dalla Sala Stampa Vaticana, il Pontefice è senza febbre e sta seguendo la terapia prescritta.

Il Santo Padre ha trascorso una notte tranquilla, ha fatto colazione e si è dedicato alla lettura dei quotidiani, come riportato dal portavoce vaticano Matteo Bruni. Nonostante l’infezione polimicrobica renda il trattamento più complesso, Papa Francesco mantiene un buon umore.

A causa della malattia e della terapia antibiotica, il Pontefice risulta indebolito, ma tutti i parametri vitali sono buoni. I medici raccomandano riposo assoluto per favorire una pronta guarigione.

Papa Francesco ha espresso gratitudine per i numerosi messaggi di affetto e vicinanza ricevuti in queste ore, in particolare dai pazienti dell’ospedale che gli hanno inviato disegni e messaggi augurali. Il Pontefice prega per loro e chiede di continuare a pregare per lui.

La comunità cattolica e il mondo intero seguono con attenzione l’evolversi della situazione, uniti in preghiera per la salute del Santo Padre.