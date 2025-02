Mercogliano. L’eterno legame di Sandro Criscitiello con la comunità di Mercogliano, un nuovo fuoristrada donato alla Misericordia

Sabato 22 febbraio, alle ore 11.45, in piazza Municipio a Mercogliano muoverà i primi “metri” il nuovo mezzo fuoristrada donato alla Misericordia del Partenio dal direttore di SportItalia Michele Criscitiello, che interverrà all’evento insieme al sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, e al presidente della Misercordia del Partenio, Luca De Angelis.

Per la comunità mercoglianese sarà l’occasione per ricordare il compianto Sandro Criscitiello, a cui il mezzo fuoristrada sarà intitolato, uomo di cultura e già sindaco di Mercogliano che, sotto la sua guida, ha vissuto uno dei momenti di massima crescita e sviluppo.

“Sarà una bella giornata – evidenzia il primo cittadino, Vittorio D’Alessio – e non solo perché la Misericordia potrà contare finalmente su un nuovo, moderno ed attrezzato mezzo fuoristrada utile per gli interventi di soccorso nelle aree scoscese del nostro territorio ma anche per ciò che, simbolicamente, questo dono rappresenta: il ricordo indelebile di un amico e cittadino illustre. Dopo la scomparsa del papà – ricorda D’Alessio – Michele, che da anni ormai vive e lavora a Milano, aveva promesso che non si sarebbe mai distaccato dalla sua terra di origine, che Mercogliano avrebbe avuto per sempre un posto speciale nel suo cuore. E con questo dono, consegnato ad una delle associazioni più rappresentative dell’area del Partenio, ha voluto confermare quella promessa e rinsaldare un rapporto solido e solidale con la sua città. Mi piace pensare che sabato, anche Sandro ci guarderà da lassù, e con il suo ineguagliabile sorriso sarà con noi a condividere un bel momento di vita comunitaria”.

“Il giorno dell’ultimo saluto a mio papà, davanti la sua bara, avevo promesso che avrei fatto questo dono in suo ricordo. – commenta Michele Criscitiello – Questo non è un regalo da parte mia o della mia famiglia, questo è l’ultimo regalo che papà ha voluto fare alla sua amata cittadina. Lui aveva due amori, forse tre: Mercogliano, la famiglia e l’US Avellino. Io ho solo materialmente esaudito un desiderio di Papà. Sabato sarò a Mercogliano per questa consegna importante e speciale che sicuramente servirà al territorio. Mio padre ha vissuto la politica come una missione, valori che si sono persi nel tempo. Ringrazio il Sindaco e tutta la città di Mercogliano per l’affetto che ci ha fatto sempre sentire da quando papà non c’è più.”