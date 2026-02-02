Sperone, aggiudicati i lavori contro il dissesto idrogeologico: oltre un milione di euro per la sicurezza del territorio

Un intervento strategico per la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico entra nella fase operativa a Sperone. Il Comune ha approvato il verbale di gara e proceduto all’aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza delle aree di Fontana di Sperone, Carcara e Campo di Pietro, zone particolarmente esposte al rischio idraulico.

L’opera, dal valore complessivo di 1.051.643,20 euro, è finanziata dalla Regione Campania attraverso il PR Campania FESR 2021-2027, Asse 2 – Obiettivo specifico 2.4 – Azione 2.4.3, con decreto dirigenziale n. 536 del 28 luglio 2025. Il progetto rientra nel più ampio programma regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici.

L’intervento prevede lavori mirati alla riduzione del rischio idraulico, attraverso opere di regimentazione delle acque, consolidamento e miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di proteggere abitazioni, viabilità e aree agricole.

Dopo l’approvazione del progetto definitivo e successivamente di quello esecutivo, aggiornato secondo il Prezzario regionale dei lavori pubblici 2025, il Comune ha avviato la procedura di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti. L’importo dei lavori messi a gara ammonta a 688.020,09 euro, comprensivi degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera.

La gara si è svolta interamente in modalità telematica sulla piattaforma MEPA, con il criterio del minor prezzo, coinvolgendo cinque operatori economici invitati dalla stazione appaltante. Al termine della procedura è stata disposta l’aggiudicazione, aprendo così la strada all’avvio concreto dei lavori.

«Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza della nostra comunità – spiegano dagli uffici tecnici comunali – che consentirà di ridurre in modo significativo il rischio idraulico in aree storicamente fragili del territorio».

Con questo investimento, l’Amministrazione comunale conferma l’attenzione verso la prevenzione e la salvaguardia ambientale, puntando su opere strutturali capaci di garantire maggiore sicurezza e resilienza al territorio nel lungo periodo.