NOLA. Mercatino di giocattoli usati: al via la raccolta fondi per la Fondazione Santobono Pausilipon nel ricordo della piccola Francesca. Domani lo start dalle ore 10.00

Un sabato che profuma di speranza, un giorno in cui un gesto semplice può trasformarsi in un atto d’amore. Sabato 27 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 le gallerie commerciali HYRIA SPACE di Nola e SMART Space di Casamarciano dirette dall’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore diventeranno il cuore pulsante della solidarietà con il primo mercatino di giocattoli usati, un’iniziativa nata per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli, da sempre al fianco dei bambini più fragili.

Giocattoli che hanno già raccontato storie, condiviso risate, asciugato lacrime. Oggetti che, invece di restare chiusi in una scatola, trovano una nuova vita e soprattutto una nuova missione: sostenere i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico napoletano, simbolo di eccellenza e umanità nel panorama sanitario italiano.

“La beneficenza non è solo un atto di generosità, è una responsabilità collettiva”, afferma Maria Scafuro, top manager delle gallerie commerciali promotrici dell’iniziativa. “Come spazi che vivono grazie alle famiglie e ai bambini, sentiamo il dovere morale di restituire qualcosa al territorio e a chi vive momenti di grande difficoltà. Questo mercatino è un invito concreto a non restare indifferenti”.

L’evento vuole accendere i riflettori sull’importanza di sostenere le fasce più deboli, ricordando che dietro ogni donazione c’è una carezza invisibile, un aiuto reale, una speranza in più per chi lotta ogni giorno contro la malattia.

“Ringrazio quanti ci affiancheranno in questo progetto – aggiunge Scafuro – ma anche le associazioni che vorranno sostenerci, a cominciare dai soci del Lions e del Leo Club Nola Host Giordano Bruno presenti con noi in questa lunga maratona”.

Non a caso l’iniziativa vuole ricordare la piccola Francesca, la bambina originaria di Nola scomparsa lo scorso anno a soli cinque anni per una rara forma di tumore al cervello. Già nel mese di ottobre al teatro Umberto di Nola andò in scena una rappresentazione teatrale con la compagnia nolana teatrale Pipariello che consentì di raccogliere oltre dodicimila euro in favore della Fondazione Santobono Pausilipon.

E così domani le gallerie HYRIA SPACE e SMART Space, per un giorno, si trasformeranno in luoghi dove lo shopping lascerà spazio al cuore, dove il commercio incontra la solidarietà e dove ogni sorriso diventerà parte di una grande catena di bene. Con una donazione minima di dieci euro si contribuirà ad accendere la speranza ed il sorriso di tante famiglie.