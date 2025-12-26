MERCOGLIANO (AV). “Dolcezze di Natale”: teatro e gospel al Teatro Torelli per vivere insieme le feste

Due appuntamenti speciali, due serate di cultura, musica ed emozioni per celebrare il periodo più atteso dell’anno. Al Teatro 99 Posti “Torelli” arriva la rassegna “Dolcezze di Natale”, iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle attività della Delega alla Cultura, in collaborazione con COCIS, pensata per offrire alla comunità momenti di incontro, riflessione e condivisione.

La rassegna si apre sabato 27 dicembre 2025 con lo spettacolo teatrale “Tra cielo e terra – La Natività raccontata dagli ultimi” di Paolo Capozzo, proposto in due repliche, alle 18.00 e alle 19.30. Un’opera intensa e originale che rilegge il racconto della nascita di Cristo attraverso lo sguardo degli emarginati e degli esclusi, restituendo al pubblico il senso più autentico del Natale: solidarietà, accoglienza e umanità. Uno spettacolo che invita alla riflessione e tocca corde profonde dell’animo, coinvolgendo spettatori di tutte le età.

Il secondo appuntamento è in programma per domenica 4 gennaio 2026 alle 18.30, con il concerto “Gospel Night” della Saint Thomas Gospel Family. Una serata all’insegna della musica e della spiritualità, capace di trasmettere energia, gioia e un messaggio universale di speranza attraverso la potenza corale e il ritmo coinvolgente del gospel.

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito, a conferma della volontà di rendere la cultura accessibile a tutti e di valorizzare il teatro come luogo di incontro e comunità.

La mini rassegna “Dolcezze di Natale” si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie del territorio, ribadendo il ruolo centrale della cultura come strumento di coesione sociale e di crescita collettiva, e offrendo alla cittadinanza un’occasione speciale per vivere insieme lo spirito delle feste tra emozione, musica e teatro.