NOLA. Maurizio Barbato presenta la sua lista in vista delle elezioni amministrative

In vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio a Nola, il candidato sindaco Maurizio Barbato invita i cittadini a un incontro pubblico per la presentazione ufficiale della lista. L’evento si terrà domenica 5 maggio alle ore 19:00 in Piazza Morelli e Silvati.

Durante la serata interverranno, oltre al candidato sindaco Barbato, i candidati della lista e l’onorevole Michele Schiano di Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. L’incontro sarà moderato da Antonio D’Ascoli.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per i cittadini di conoscere da vicino il programma elettorale e i protagonisti della squadra che sostiene Barbato, il quale si presenta con il sostegno di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni.

L’iniziativa è annunciata come “Il prossimo incontro con la città”, confermando la volontà del candidato di mantenere un dialogo aperto con la cittadinanza.