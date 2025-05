Alla Biblioteca Nazionale di Napoli la presentazione di Caravaggio. Il Portale per arrivare a Dio di Antonello Di Pinto

Un viaggio nell’anima inquieta di Michelangelo Merisi, tra arte, spiritualità e innovazione culturale. È quanto promette l’evento in programma mercoledì 8 maggio 2025, alle ore 16.00, presso la Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli (Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito n.1), dove sarà presentato il nuovo libro di Antonello Di Pinto, Caravaggio. Il Portale per arrivare a Dio, edito da Armando Curcio.

L’appuntamento si preannuncia come un’occasione preziosa per approfondire la figura del Maestro lombardo sotto una luce inedita: quella del suo tormento interiore, della sua ricerca del sacro e del suo rapporto profondo con la dimensione spirituale. Un percorso che Di Pinto – già autore di numerosi studi dedicati a Caravaggio – affronta con rigore storico e sensibilità narrativa, intrecciando arte, fede e biografia in un racconto avvincente.

Ma la presentazione del volume sarà anche lo scenario per l’annuncio di un ambizioso progetto culturale. In collaborazione con Stefano Colucci, Presidente della XVII Commissione Arte dell’Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo del Sud, Di Pinto illustrerà un’iniziativa che coinvolgerà studiosi, fondazioni, istituti di ricerca, accademie e restauratori. L’obiettivo: sviluppare un approccio nuovo allo studio e alla valorizzazione del patrimonio artistico, con Caravaggio come simbolo e punto di partenza.

Caravaggio. Il Portale per arrivare a Dio si configura come un romanzo storico-biografico che unisce profondità analitica e forza narrativa. Attraverso le pagine del libro, il lettore è condotto in un viaggio nella vita e nelle opere di uno degli artisti più rivoluzionari e controversi di sempre, la cui arte continua a interrogare il presente con la potenza del chiaroscuro e il mistero della redenzione.

L’evento alla Biblioteca Nazionale rappresenta dunque un doppio invito: alla lettura e alla riflessione, ma anche alla partecipazione attiva in un progetto che vuole fare dell’arte non solo memoria, ma futuro.