Nola, appuntamento col Mercato della Terra domenica in Villa comunale

Domenica 21 giugno, dalle ore 9 alle 13, la Villa Comunale di Nola ospiterà un nuovo appuntamento con il Mercato della Terra, come ogni terza domenica del mese. La collaudata iniziativa, promossa da Slow Food Agro nolano, è dedicata alla valorizzazione delle produzioni locali, alla promozione delle piccole realtà contadine e del consumo sostenibile.

Come di consueto, i visitatori potranno incontrare direttamente i produttori del territorio e acquistare prodotti di qualità e a chilometro zero, frutto di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e di chi lavora. In esposizione frutta e verdura di stagione, pane e prodotti da forno, conserve, uova, miele, olio d’oliva, formaggi artigianali, legumi e altre eccellenze. Un’occasione propizia per trovare i primi pomodori dell’estate, le zucchine San Pasquale, i peperoni friggitelli, le ultime ciliegie della stagione e le eccezionali varietà di albicocche del Vesuvio, tutelate dal Presidio Slow Food.

Il Mercato della Terra rappresenta non solo un momento per fare la spesa buona, pulita e giusta, ma anche un’occasione di incontro, dialogo e conoscenza. Uno spazio aperto dove il cibo diventa veicolo di cultura, identità, relazione tra produttori e cittadini, e questa domenica anche un’opportunità per poter ammirare i celebri Gigli “spogliati”, senza rivestimento: la prova generale della ballata ufficiale, con lo scopo di trasportare i Gigli nelle piazze dove resteranno per tutta la prossima settimana.