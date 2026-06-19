Frigento si prepara ad accogliere la benedizione della statua di San Michele Arcangelo

Un importante momento di fede, devozione e condivisione attende la comunità di Frigento e i paesi limitrofi. Venerdì 31 luglio 2026, in località Tre Masserie, si terrà la solenne Benedizione della Statua di San Michele Arcangelo, simbolo di protezione e spiritualità per il territorio frigentino.

L’evento, organizzato all’insegna della preghiera e della partecipazione comunitaria, rappresenta un’occasione speciale per rendere omaggio al Principe delle Milizie Celesti, da sempre venerato come difensore del bene e potente intercessore presso Dio.

Il programma religioso prenderà il via alle ore 18:30 con la recita del Santo Rosario. Alle ore 19:00 si svolgerà il momento centrale della manifestazione con la posa e la benedizione della nuova statua di San Michele Arcangelo. A seguire, alle ore 19:15, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo, e concelebrata da Fra Cosimo Vicedomini, parroco della Parrocchia di Pila ai Piani.

La serata proseguirà in un clima di festa e fraternità con l’esibizione del Gruppo Folk “Piccimondo”, prevista per le ore 21:00, che allieterà i presenti con musica e tradizioni popolari.

L’iniziativa vuole essere non solo un momento religioso, ma anche un’occasione di incontro e di rafforzamento dei legami comunitari, nel segno della fede e della devozione verso San Michele Arcangelo. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa significativa giornata di preghiera e festa.

Come recita il motto riportato sul manifesto: «San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento e sii nostro potente protettore!».

L’appuntamento è quindi per venerdì 31 luglio 2026 a Tre Masserie di Frigento. Una serata da vivere insieme nel segno della fede, della tradizione e della comunità.