Nasce a Moschiano il Forum dei Giovani: uno spazio per la partecipazione e il cambiamento

Nasce a Moschiano, il Forum dei Giovani. Il Forum è stato istituto dal Consiglio Comunale di Moschiano, all’unanimità, nel dicembre scorso al fine di favorire la partecipazione giovanile alla vita pubblica e amministrativa del paese, in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del “Libro bianco della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” e della risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003. La coordinatrice del Forum è Lidia Vona. Enorme soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Moschiano, Dott. Sergio Pacia: “ Il contributo dei giovani è fondamentale per costruire una società basata su valori importanti. La sfida che abbiamo davanti è valorizzare le loro competenze, la loro progettualità e la loro passione. Ci auguriamo quindi di trovare nei nostri giovani un valido supporto. Sono convinto che, Il Forum dei giovani metterà in campo una serie di iniziative valide per la nostra Comunità.

“è per me un onore far parte di questo gruppo straordinario di giovani,-afferma la coordinatrice Lidia Vona,

Ogni progetto che faremo non è solo il frutto del lavoro di ognuno di noi, ma una testimonianza della forza che deriva dall’unione e dalla collaborazione.

Ma questo non è possibile senza il vostro entusiasmo, la vostra creatività e il vostro spirito di squadra.

Insieme stiamo dando forma a una Moschiano che guarda al futuro con occhi giovani, pieni di speranza e voglia di cambiamento.

Continueremo a lavorare insieme per promuovere iniziative che rispecchiano i valori in cui crediamo: la solidarietà, la partecipazione attiva e il rispetto per la nostra comunità.

Il nostro percorso è solo all’inizio, ma sono certa che con il vostro supporto continueremo a raggiungere traguardi straordinari.

Grazie di cuore a tutti voi!