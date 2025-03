Eclissi parziale di Sole del 29 marzo: spettacolo celeste in Italia, ecco dove e quando vederla

Sabato 29 marzo 2025, l’Italia assisterà a un’eclissi solare parziale, un fenomeno astronomico sempre affascinante, anche se la copertura del disco solare sarà piuttosto limitata. L’evento avrà inizio intorno alle 11:20 nelle regioni settentrionali, raggiungerà il massimo poco dopo mezzogiorno e terminerà entro le 12:50.

Dove sarà visibile e quanto Sole coprirà la Luna

Il grado di oscuramento varierà a seconda della località. Il punto di massima copertura sarà in Valle d’Aosta, dove la Luna oscurerà circa il 23% del Sole. A Torino il valore scenderà al 21%, a Milano al 19%, mentre nelle città del Centro, come Firenze e Bologna, la copertura sarà intorno al 13-14%. A Roma e Cagliari il disco solare sarà coperto per meno del 10%, mentre al Sud il fenomeno sarà quasi impercettibile: a Napoli la copertura non supererà il 2%, e nelle regioni più meridionali come Calabria, Sicilia e parte della Puglia, l’eclissi non sarà visibile.

Come osservare l’eclissi in sicurezza

Guardare il Sole senza protezioni adeguate può essere pericoloso. Non vanno usati occhiali da sole, vetri affumicati o filtri improvvisati. L’osservazione sicura è possibile solo con appositi occhiali con filtri solari certificati, in grado di bloccare la luce intensa e i raggi ultravioletti dannosi per la vista.

Prossimi appuntamenti astronomici

Se questa eclissi sarà poco evidente per gran parte d’Italia, ci saranno occasioni migliori nei prossimi anni. Nel 2026 e nel 2027 sono attese eclissi solari con copertura superiore al 50% e una totale visibile nel Nord Italia. Nel frattempo, il 7 settembre 2025, sarà possibile assistere a un’eclissi totale di Luna, un evento che regalerà la suggestiva visione della Luna rossa, visibile da tutta la penisola