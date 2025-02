Napoli cade a Como: sconfitta pesante e vetta persa

Brutta battuta d’arresto per il Napoli, che esce sconfitto per 2-1 dallo Stadio Sinigaglia contro il Como nella 26ª giornata di Serie A. Un risultato amaro che costa agli azzurri il primo posto in classifica, ora occupato dall’Inter.

La partita si è messa subito in salita per la squadra di Antonio Conte: al 7′, un clamoroso autogol di Amir Rrahmani ha regalato il vantaggio ai padroni di casa. Il Napoli è riuscito a rimettere momentaneamente in equilibrio il match al 17′ con Giacomo Raspadori, ma al 76′ Diao ha siglato il gol decisivo per il Como.

Questa sconfitta segna il quarto match consecutivo senza vittorie per il Napoli e complica la corsa scudetto. L’Inter, vincendo il proprio incontro, ha sorpassato i partenopei e ora guida la classifica con un punto di vantaggio.

Per Conte e i suoi uomini, sarà fondamentale ritrovare immediatamente la giusta mentalità e non perdere ulteriore terreno. Il prossimo match contro i nerazzurri diventa ora uno scontro cruciale per mantenere vive le speranze di titolo.