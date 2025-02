Esercitazione di sicurezza nella Galleria Scampitella sulla A16 il 25 febbraio

Martedì 25 febbraio 2025 si terrà un’importante esercitazione di sicurezza all’interno della Galleria Scampitella, situata al km 102+398 della carreggiata est dell’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Bari. L’iniziativa, organizzata dalla Prefettura di Avellino, rientra nell’attuazione del **D. Lgs. 264/2006**, che recepisce la direttiva europea 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

Lo scenario dell’esercitazione prevede la simulazione di un grave incidente all’interno della galleria: due autovetture entreranno in collisione con un pullman scolastico (con a bordo studenti dell’Istituto Omnicomprensivo F. De Sanctis di Lacedonia). A circa 200 metri dall’imbocco del tunnel, l’impatto causerà un principio di incendio, con la presenza di due persone ferite in codice rosso.

L’obiettivo principale dell’esercitazione è verificare l’efficacia della pianificazione di emergenza per la gestione degli incidenti in galleria, testando il coordinamento tra le forze di soccorso, la Protezione Civile e le autorità competenti.

Per consentire il regolare svolgimento dell’esercitazione in sicurezza, la canna est della galleria sarà temporaneamente chiusa al traffico. Per ridurre i disagi alla circolazione, verrà adottato lo scambio di carreggiata, con la canna ovest che resterà aperta a doppio senso di marcia.

La Prefettura di Avellino ha chiesto la massima collaborazione dei Comuni e degli enti locali per diffondere l’informazione attraverso i canali ufficiali e i social media, al fine di evitare possibili allarmismi tra la popolazione e criticità nella viabilità.

Questa esercitazione rappresenta un’importante opportunità per testare le procedure di emergenza e migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, garantendo un intervento rapido ed efficace in caso di incidenti reali.