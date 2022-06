La Natura andrebbe tutelata e rispettata, ma a quanto sembra gli incivili sono sempre in agguato. Le montagne del mandamento baianese sono diventate le discariche preferite di persone che non solo non rispettano la Natura, ma violano anche le leggi.

Un nostro lettore ci ha inviato un messaggio con delle foto: “Passeggiando tra

San Pietro a Cesarano a Campo di Spina ho notato cumuli di rifiuti. Che amarezza! Che inciviltà! Ci vorrebbero più controlli”.

