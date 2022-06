MUGNANO DEL CARDINALE. Fiamme alle spalle del cimitero. Incendiati rifiuti

Questo pomeriggio a Mugnano del Cardinale alle spalle del Cimitero Comunale, sono stati dati alle fiamme alcuni rifiuti presenti causando un incendio che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino.

Sull’argomento è intervenuto l’assessore Giovanni Valentino che ha dichiarato: “Come Amministrazione Comunale desideriamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti alla squadra dei Vigili del fuoco, per la grande professionalità dimostrata e la celerità; e all’amico Felice de Gennaro, per il tempestivo intervento e aiuto, durante tutta la durata dell’intervento per domare le fiamme di questo spiacevole evento”.

adsense – Responsive – Post Articolo