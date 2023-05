Mugnano – Il Cardinale Tagle celebra nel giorno dell’anniversario del ritrovamento del Corpo di Santa Filomena

Il 25 maggio 1802, nelle Catacombe di Priscilla, sulla Salaria a Roma, fu ritrovato il Sacro Corpo di Santa Filomena. Le Spoglie mortali della Santina giunsero, a Mugnano del Cardinale, il 10 agosto 1805 per volontà del presbitero don Francesco De Lucia. Ogni anno si ricorda il ritrovamento del Corpo della Santina ed domani, giovedì 25 maggio ci sarà un evento storico: la Messa delle 18 sarà celebrata dal Cardinale Luis Antonio Tagle.

Il Cardinale Tagle è Pro-Prefetto per la Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana, Arcivescovo Metropolita emerito di Manila.

Alla Celebrazione Solenne parteciperanno anche il Vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino, il vicario generale don Pasquale Capasso e il Rettore del Santuario don Giuseppe Autorino. Saranno presenti tra i fedeli alcuni centri dell’Arciconfraternita Universale di Santa Filomena.