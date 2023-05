AVELLA. Il nuovo spazio culturale SMART CULTUREHUB, ecco le immagini e le interviste. VIDEO

Habitat per artisti, inventori, innovatori, che trovano in SMART CULTURE HUB una casa del fare, ambiente creativo per sviluppare startup o progetti esistenti, per amplificare le proprie idee e far crescere i propri progetti, studiare, realizzare sé stessi, senza dover ricorrere all’amputazione della partenza dalla propria terra.

L’osmosi tra tutte le forze dell’HUB crea un’atmosfera che consente di conoscere e sperimentare metodi e approcci artistici con l’obiettivo di implementarli nei processi di sviluppo dei progetti, SMART CULTURE HUB realizziamo con visione imprenditoriale e di empowerment personale, diventando una questione collettiva e di reciprocità, non più personale. Tutto questo ha preso vita ad Avella al Corso Vittorio Emanuele grazie all’impegno dell’avv. Antonio Larizza che questa sera insieme all’artista Dario Caruso, alla giornalista Veronica Maia, al primo cittadino Vincenzo Biancardi hanno tagliato il nastro. Ecco le immagini e le interviste ai protagonisti.