MUGNANO DEL CARDINALE. Un atto vandalico inaccettabile: sfregiato un faggio secolare al Litto

Nelle nostre montagne, custodi di storia e natura, si è consumato un gesto ignobile che lascia senza parole. Nella località del Litto, un maestoso faggio secolare è stato barbaramente sfregiato con l’uso di una motosega. Un albero che per decenni, forse secoli, ha resistito alle intemperie, testimone silenzioso del passare del tempo e della bellezza incontaminata del territorio, oggi porta i segni di un atto insensato e crudele.

Le nostre montagne, ancora una volta, sono state violate. Questo gesto non è solo un danno ambientale, ma un affronto alla moralità, alla cultura e al rispetto che ogni cittadino dovrebbe avere verso il patrimonio naturale. Tagliare, ferire, distruggere un albero secolare non è solo un crimine contro la natura, ma un atto che offende la comunità intera, privandola di un simbolo di vita e resistenza.

Oggi più che mai, in un’epoca in cui la tutela dell’ambiente è una priorità globale, un gesto del genere è inaccettabile. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire con fermezza per individuare i responsabili e garantire che simili episodi non si ripetano. Allo stesso tempo, è necessario riflettere sull’importanza di educare al rispetto e alla cura del nostro territorio, perché solo attraverso una coscienza collettiva possiamo preservare le bellezze che ci sono state donate.

Le montagne, i boschi, gli alberi secolari non sono solo paesaggio: sono memoria, identità e futuro.

Difendiamoli.

Consigliere D’Apolito Felice