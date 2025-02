MUGNANO DEL CARDINALE. Premiazione del Concorso Artistico “Incontro Giovani” al Festival della Vita 2025: Un Trionfo per Alessio Pio Fasulo

Sabato 1° febbraio 2025, alle ore 18:00, l’Auditorium Provinciale di Caserta ha ospitato la Cerimonia di Apertura del Gran Galà del Festival della Vita 2025, un evento che ha celebrato l’arte, la cultura e i valori della vita. Un momento particolarmente significativo della serata è stato la premiazione dei vincitori della I edizione del Concorso Artistico “Incontro Giovani”, che ha visto il riconoscimento di numerosi giovani talenti provenienti da tutta Italia. La cerimonia, che ha accolto un pubblico entusiasta, ha avuto luogo in un’atmosfera ricca di emozione e di riflessioni sul valore della vita.

Tra le categorie premiate, quella della Pittura – Sezione C ha visto il trionfo di Alessio Pio Fasulo, giovane artista di Mugnano del Cardinale (Campania). Il suo dipinto “Donna del Sudan che medita sulla sua libertà” ha conquistato il primo premio per la sua potenza espressiva e il profondo messaggio che porta con sé. Il quadro ritrae una donna sudanese immersa in una riflessione profonda sulla propria libertà, un’opera che invita a una riflessione sul diritto alla libertà e alla dignità in contesti di oppressione. La scelta della giuria è stata motivata dalla capacità di Fasulo di trasmettere attraverso il pennello una tematica universale e urgente, in un contesto politico e sociale complesso.

Alessio Pio Fasulo, preparato dal maestro Prisco De Vivo presso lo Studio Lucis, ha dimostrato, ancora una volta, la sua maturità artistica. Fasulo, che segue il suo percorso creativo da cinque anni, ha saputo coniugare la tecnica pittorica con una profonda sensibilità verso le tematiche sociali e umane, conquistando il pubblico e la giuria con il suo lavoro maturo e ricco di significato.

Sul podio della categoria pittura, il secondo posto è stato assegnato a Daniela Tamburello con l’opera “Stelle cadenti sull’Etna”, una rappresentazione evocativa del paesaggio siciliano, che mescola la bellezza naturale dell’Etna con un’atmosfera onirica e carica di suggestioni. Il dipinto è stato apprezzato per l’abilità dell’artista nel rendere il movimento e la fluidità delle stelle cadenti, creando un legame profondo tra la natura e l’infinito.

Il Concorso Artistico “Incontro Giovani”, organizzato nell’ambito del Festival della Vita, ha rappresentato una vetrina per giovani talenti che, attraverso le loro opere, hanno espresso il loro sguardo sulla vita, sulla libertà, sulla bellezza e sulle sfide del nostro tempo. L’iniziativa ha avuto un grande riscontro di partecipazione e ha visto la presenza di artisti provenienti da tutta Italia, uniti dal desiderio di raccontare attraverso l’arte le realtà che vivono e sentono più vicine.

La premiazione ha rappresentato un’importante occasione per riconoscere e premiare il talento e l’impegno di questi giovani artisti. Alessio Fasulo e Daniela Tamburello sono stati due esempi di come l’arte possa essere un potente strumento di riflessione e cambiamento, capace di sensibilizzare e coinvolgere il pubblico su temi universali.

Il Festival della Vita 2025 ha posto, ancora una volta, l’accento sul valore della vita in tutte le sue forme, utilizzando l’arte come strumento per promuovere una maggiore consapevolezza sociale e culturale. La cerimonia di premiazione non è stata solo un momento di celebrazione del talento, ma anche un’opportunità per riflettere su come ciascuno di noi, attraverso l’arte, può contribuire a sensibilizzare e arricchire il dibattito su temi rilevanti come la libertà, la pace, e la dignità umana.

Il concorso artistico, quindi, non è stato solo una competizione, ma una vera e propria piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla bellezza della vita e sulle sue molteplici sfumature, anche quelle più difficili e complesse. Un messaggio chiaro e forte, che i giovani artisti premiati hanno saputo trasmettere attraverso le loro opere, emozionando e facendo riflettere tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirarle.