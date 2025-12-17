Centro per l’Autismo di Avellino: “Le Associazioni Movimento Italiano Disabili, Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e M.I.A indicono una conferenza stampa per fare chiarezza sulla vicenda”.

Alla luce delle tante dichiarazioni a mezzo stampa apprese dai media nella giornata di ieri da parte di vari esponenti politici, deputati, amministratori ed ex amministratori, le associazioni Movimento Italiano Disabili, Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e M.I.A. annunciano che è indetta ad horas per domani mattina Giovedì 18 Dicembre alle ore 10:30 presso il salone dell’ Ex Eca (sede Misericordia di Avellino) in Via Tagliamento una conferenza stampa dove le suddette Associazioni renderanno pubblico, carte e documenti alla mano in loro possesso, tutto il percorso fatto riguardo la mancata apertura del Centro per l’Autismo di Avellino fino alla firma della Convenzione tra il Comune di Avellino, l’ASL e la Regione Campania alla presenza del neo presidente Roberto Fico

La cittadinanza, in particolar modo le famiglie dei ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico, le associazioni e le istituzioni e parti sociali interessate sono invitate a partecipare

I rappresentanti delle Associazioni Giovanni Esposito per Il M.I.D., Pasquale Luca Nacca per l’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e Rita Nicastro per il M.I.A. concludono lanciando il forte messaggio, che sia chiaro a tutti, di non volere meriti ma solo che il nostro impegno e il nostro lavoro a tutela dei diritti e del diritto alla salute e alle terapie sanitarie e riabilitative riguardo i disturbi dello spettro autistico venga riconosciuto.