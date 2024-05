Mugnano del Cardinale. Chiusura dell’anno scolastico all’istituto comprensivo Alessandro Manzoni. Video

Con grande entusiasmo e orgoglio, l’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale ha celebrato la chiusura dell’anno scolastico con la manifestazione “Musicarte”, un evento straordinario organizzato dai docenti e dagli alunni dell’istituto. La dirigente scolastica, Prof.ssa Luigia Conte, ha espresso la sua soddisfazione per il grande successo dell’evento, che ha visto una partecipazione massiccia della comunità locale.

L’evento “Musicarte” ha rappresentato una meravigliosa combinazione di esibizioni musicali e artistiche, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di mostrare i loro talenti. Le esibizioni degli alunni, accuratamente preparate sotto la guida dei docenti, hanno incluso una varietà di performance che hanno spaziato dalla musica classica al pop, passando per brani tradizionali e moderni.

La Prof.ssa Luigia Conte, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Alessandro Manzoni”, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. “Sono estremamente orgogliosa dei nostri studenti e del lavoro svolto dai nostri docenti,” ha dichiarato la Prof.ssa Conte. “Musicarte è stata un’occasione per mostrare il talento e l’impegno dei nostri ragazzi, ma anche per rafforzare il senso di comunità e appartenenza.

Concludendo un anno scolastico ricco di attività e iniziative, l’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” guarda con fiducia e ottimismo al futuro. Eventi come “Musicarte” non solo celebrano i successi raggiunti, ma stimolano anche a continuare su un percorso di crescita e miglioramento continuo.

(Andrea Salvatore Guerriero)