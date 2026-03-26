Mugnano del Cardinale, anziana ferita resta a terra in attesa dei soccorsi

Mugnano del Cardinale (Avellino) – Momenti di forte apprensione questa mattina, intorno alle 12:20, lungo via Roma, dove un’anziana è caduta rovinosamente al suolo riportando ferite lacero-contuse che rendono necessario il trasporto al Pronto Soccorso.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, la donna è rimasta a terra in attesa dei soccorsi sanitari, nonostante l’allarme sia stato lanciato tempestivamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno prestato le prime attenzioni e cercato di rassicurare la vittima in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

A rendere ancora più critica la situazione sono state le condizioni meteo avverse: pioggia, vento e freddo.

Testimoni segnalano che la chiamata al 118 sarebbe stata effettuata già da diverso tempo, ma i soccorsi non sono ancora giunti sul posto. Una circostanza che riaccende il tema, spesso denunciato, della carenza di mezzi e personale sanitario sul territorio.

Non si esclude che l’ambulanza possa arrivare da comuni limitrofi, come Lauro, a causa dell’eventuale contemporanea gestione di altri interventi. Una situazione che evidenzia le difficoltà operative del sistema di emergenza, soprattutto quando più episodi si verificano nello stesso arco temporale.

L’episodio pone nuovamente l’attenzione sulla necessità di potenziare il servizio di emergenza territoriale, affinché episodi come questo – con persone ferite costrette ad attendere a lungo sotto la pioggia – non si ripetano.

Resta ora da verificare lo stato di salute dell’anziana e i tempi effettivi di intervento dei soccorsi, mentre cresce la preoccupazione tra i cittadini per l’efficienza del sistema di emergenza locale.