Napoli, demolita villa abusiva nel Rione Amicizia: avanti sulla strada della legalità

Prosegue il percorso di ripristino della legalità a Napoli, dove è stata avviata la demolizione di una villa abusiva riconducibile al clan Contini nel Rione Amicizia, come reso noto dalla Regione Campania attraverso un post pubblicato sui propri canali Facebook. Un intervento significativo che segna un passo concreto verso la riqualificazione urbana e sociale di un’area per anni segnata da presenze illegali.

L’immobile, realizzato senza alcun titolo edilizio e divenuto nel tempo simbolo di occupazione criminale, lascia ora spazio a una nuova prospettiva per il quartiere. L’operazione rientra infatti in un piano più ampio di recupero del territorio, che coinvolge numerosi edifici e centinaia di alloggi destinati alle famiglie.

Si tratta di un progetto complesso che comprende demolizioni, ricostruzioni e interventi di ristrutturazione, con l’obiettivo di restituire dignità e vivibilità a un contesto urbano profondamente trasformato negli anni.

Determinante è stata la sinergia tra le istituzioni: Regione Campania, Comune di Napoli, Prefettura, forze dell’ordine e Ministero dell’Interno, insieme ad ACER Campania, hanno collaborato per portare avanti un’azione coordinata e incisiva.

L’intervento rappresenta non solo un’azione concreta contro l’abusivismo, ma anche un segnale forte della presenza dello Stato sul territorio. Un impegno che punta a costruire nuove opportunità di sviluppo, rafforzando il senso di sicurezza, equità e coesione sociale.