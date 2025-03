GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DELLA CORRIDA A BORGO FERROVIA

Nel pomeriggio di ieri, presso il piccolo Teatro Santa Chiara di Avellino, ex chiesetta della Ferrovia, si è tenuta con grande successo la prima edizione della Corrida Città di Avellino, organizzata dall’associazione “Per Borgo Ferrovia”. L’evento rientra in un ampio programma di iniziative avviato a dicembre, che ha già visto protagonisti il recital di Simone Schettino, un’emozionante intervista ad Alvaro Vitali e un talk show mensile intitolato “Viaggio in prima classe”, tutti trasmessi anche in streaming live.

La Corrida ha registrato una fortissima partecipazione di pubblico, dando vita a una sfida all’insegna di talento e simpatia tra i concorrenti. La serata è stata abilmente condotta da Enzo Costanza e ha visto trionfare Sofia Stefanelli con una splendida esibizione che ha messo d’accordo pubblico e giuria. Al secondo posto si è classificata Martina Scrocca, che ha conquistato il Premio Simpatia dopo una sfida serrata con Ciro Giordano. Il Premio Talento è andato invece ad Alessandro Alvino, che ha incantato la platea con la sua performance, dimostrando grande abilità e passione.

Il vero protagonista della serata è stato però il pubblico, che ha riempito ogni poltrona disponibile, dimostrando grande entusiasmo e partecipazione. A confermare l’importanza dell’evento, era presente una folta delegazione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco di Avellino.

I soci fondatori dell’associazione hanno espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando come le attività svolte a Borgo Ferrovia stiano contribuendo a rivitalizzare il quartiere, restituendogli quella vivacità che da sempre lo caratterizza. Un impegno che sembra seguire le orme dell’indimenticato don Ferdinando Renzulli, simbolo di solidarietà e comunità.

Un inizio promettente per un progetto che punta a rilanciare Borgo Ferrovia, mantenendo vive le tradizioni e lo spirito solidale del quartiere.