La Protezione Civile di Baiano in supporto alla visita pastorale di Papa Leone XIV tra Pompei e Napoli.(foto)

Anche la Protezione Civile di Baiano ha preso parte al dispositivo organizzativo e di assistenza in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV tra Pompei e Napoli.

I volontari baianesi, insieme ad altre realtà del territorio, al Coordinamento PROCIV di Avellino e alla Regione Campania, hanno partecipato alle attività di supporto logistico, sicurezza e assistenza ai fedeli durante le celebrazioni e gli appuntamenti legati alla visita del Pontefice.

Una presenza importante che testimonia ancora una volta il ruolo fondamentale svolto dalla Protezione Civile nei grandi eventi, garantendo organizzazione, presidio del territorio e sostegno ai cittadini in momenti di particolare affluenza.

Attraverso il lavoro di squadra e il coordinamento con le altre associazioni e istituzioni coinvolte, i volontari hanno contribuito alla gestione dei flussi di persone e al corretto svolgimento delle attività previste tra Pompei e Napoli.

Sui social, la Protezione Civile di Baiano ha condiviso immagini e momenti della giornata, sottolineando con orgoglio la partecipazione all’evento e l’impegno dei propri operatori al servizio della comunità.

Un’esperienza significativa per il gruppo baianese, che continua a distinguersi per disponibilità, professionalità e spirito di volontariato nelle principali iniziative del territorio e non solo.