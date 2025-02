SANT’Oggi. Mercoledì 19 febbraio la chiesa ricorda san Barbato di Benevento, san Quodvultdeus di Cartagine,…

Oggi 19 febbraio la chiesa ricorda, nacque a Castelvenere (Benevento) nel 602, da onesti genitori di stirpe sannita. Educato sin da bambino dai monaci del vicino cenobio basiliano, fu da questi accompagnato a Benevento per completare gli studi e qui, perfezionatosi nelle sacre lettere, fu ordinato sacerdote. Dopo essere stato nominato, dal vescovo di Telese arcipresbitero della chiesa parrocchiale di Morcone ed avervi predicato la fede di Dio, fu ostacolato nel suo zelo mirante all’estinzione delle superstizioni e dei vizi ed accusato falsamente, si vide costretto a ritornare a Benevento, dove fu subito stimato per santità e zelo. In quegli anni accadde che l’imperatore bizantino Costante II, sbarcato a Taranto e distrutta Siponto, assediò Benevento, tenuta dai Longobardi sotto la guida del giovane duca Romualdo. Con l’aiuto della duchessa Teodorada, Barbato si fece promettere dal duca Romualdo, suo marito, la rinunzia all’idolatria ed al culto della Vipera Anfisbena (vipera d’oro a due teste) e pregò così intensamente la Madonna che Ella apparve nei pressi di Porta Rufina, promettendo di intercedere per la liberazione dell’assedio da parte dei Greci. Allora l’incredulo Romualdo, testimone oculare della celeste apparizione (secondo la tradizione si trovava sull’alto di una torre della cinta muraria), gli consegnò la Vipera d’oro adorata dal popolo, autorizzandone la fusione per ottenerne un sacro calice. Benevento fu liberata dalle truppe bizantine e, così, il 20 marzo del 663, alla morte del vescovo Ildebrando, Barbato fu eletto vescovo, nel 664, dal clero beneventano per acclamazione di popolo, che acconsentì anche a far abbattere il diabolico noce intorno al quale venivano esercitati i loro culti pagani. Il 30 gennaio del 668, papa Vitaliano, per premiare l’opera pastorale di Barbato, volle unire alla Chiesa Beneventana le diocesi di Bovino, Ascoli, Larino e Siponto; da quest’ultima dipendeva la basilica sul Monte Gargano eretta in onore di san Michele Arcangelo, già eletto a patrono di Benevento nel lontano 492. Nel 679 Barbato partecipò al Concilio Romano, contrastando duramente l’eresia cristologica d’Oriente. Poi, nel mese di marzo dell’anno successivo, insieme al suo amico san Decoroso, vescovo di Capua, partecipò al Concilio Romano indetto dal papa Agatone contro i Monoteliti. Nell’anno 681 partì per Costantinopoli per partecipare ad un altro Concilio, che terminò il 16 settembre; durante questo concilio furono affermate le due Nature di Cristo racchiuse in una Persona, quella del Verbo. Personaggio di grande cultura e prestigio, Barbato esercitò la sua influenza su tutta l’Italia Meridionale, che versava in uno stato di profonda crisi religiosa, e ne riorganizzò le diocesi sia sul piano disciplinare, sia su quello morale e culturale, guidando personalmente le chiese che risultavano prive di pastori. Morì il 19 febbraio 682; patrono di Benevento, Cicciano, Castelvenere.