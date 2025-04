Mercogliano, cagna gravida salvata dai Vigili del Fuoco: due cuccioli in vita, uno purtroppo senza scampo

Nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile, intorno alle ore 19:00, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Mercogliano, in via Traversa Torelli, per soccorrere una cagna in difficoltà. L’animale, visibilmente sofferente e in stato di gravidanza, era stato segnalato da alcuni cittadini mentre si trovava all’interno di un canale di scolo.

All’arrivo della squadra di soccorso, la scena si è presentata delicata: la cagna aveva appena partorito tre cuccioli. I vigili del fuoco, con grande prontezza, hanno recuperato l’animale e i piccoli, constatando purtroppo che uno dei cuccioli non era sopravvissuto al parto. Gli altri due, invece, erano in vita e sono stati immediatamente assistiti.

A supportare l’intervento anche un medico veterinario e una pattuglia della Polizia Municipale di Mercogliano, prontamente giunti sul posto. Dopo le prime cure, la madre e i due cuccioli sono stati trasferiti presso la clinica veterinaria di Torrette di Mercogliano, dove stanno ricevendo l’assistenza necessaria.

Un’operazione delicata che, ancora una volta, dimostra l’importanza delle segnalazioni tempestive e della collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e servizi veterinari per tutelare gli animali in difficoltà