Avellino Basket, oggi ultimo giorno di prelazione per gli abbonati: domani la sfida contro Brindisi

Scade oggi, martedì 30 aprile, la promozione riservata agli abbonati per l’acquisto agevolato dei biglietti in vista della gara di domani, mercoledì 1° maggio, alle ore 21:00, che vedrà l’Avellino Basket affrontare la Valtur Brindisi nel match valido per i Play-In del campionato.

I botteghini resteranno aperti questa mattina fino alle ore 13:00 e riapriranno nel pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00. Dopo questa data, gli abbonati non potranno più usufruire della tessera per accedere all’incontro.

Ecco i prezzi scontati dedicati ai possessori di abbonamento:

• Curva: 4 euro

• Tribuna Superiore: 8 euro

• Tribuna Inferiore: 12 euro

• Tribuna VIP: 20 euro

Un’occasione importante per sostenere i biancoverdi in una fase delicata della stagione. L’appuntamento è per domani sera al PalaDelMauro, con palla a due alle ore 21:00. Il calore del pubblico potrà fare la differenza.