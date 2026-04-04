Lotto e Superenalotto, tutti i numeri dell’estrazione del 4 aprile 2026: nessun “6”, jackpot in crescita

Nuova estrazione del Lotto e del Superenalotto quella di sabato 4 aprile 2026, con numeri e vincite che confermano l’attenzione degli appassionati di tutta Italia. Nessun “6” centrato al Superenalotto, mentre il jackpot continua a salire.
Lotto, i numeri estratti del 4 aprile 2026
Ecco la combinazione completa città per città:
• Bari: 81 – 21 – 69 – 24 – 65
• Cagliari: 40 – 01 – 30 – 38 – 25
• Firenze: 18 – 84 – 24 – 58 – 63
• Genova: 86 – 64 – 56 – 89 – 60
• Milano: 38 – 07 – 06 – 50 – 25
• Napoli: 72 – 16 – 90 – 85 – 74
• Palermo: 23 – 13 – 20 – 73 – 14
• Roma: 24 – 52 – 22 – 01 – 78
• Torino: 16 – 80 – 35 – 84 – 22
• Venezia: 36 – 83 – 09 – 89 – 51
• Nazionale: 03 – 67 – 45 – 71 – 86
10eLotto, combinazione vincente
I 20 numeri estratti per il 10eLotto del 4 aprile:
01 – 07 – 13 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 36 – 38 – 40 – 52 – 64 – 69 – 72 – 80 – 81 – 83 – 84 – 86
• Numero oro: 81
• Doppio oro: 81 – 21
Numeri extra: 06 – 09 – 20 – 22 – 25 – 30 – 35 – 50 – 56 – 58 – 65 – 73 – 85 – 89 – 90
Superenalotto, nessun 6: jackpot sale ancora
Questa la combinazione vincente del Superenalotto:
08 – 21 – 29 – 46 – 60 – 81
• Jolly: 42
• Superstar: 80
Nessun giocatore ha centrato il “6” né il “5+1”.
• Punti 5: 7 vincite da € 34.257,71
• Punti 4: 657 vincite da € 370,30
• Punti 3: 27.502 vincite da € 26,70
• Punti 2: 448.808 vincite da € 5,08
Per quanto riguarda il Superstar:
• 4 Stella: 4 vincite da € 37.030,00
• 3 Stella: 148 vincite da € 2.670,00
• 2 Stella: 2.464 vincite da € 100,00
• 1 Stella: 15.306 vincite da € 10,00
• 0 Stella: 33.883 vincite da € 5,00
Il jackpot raggiunge i 144.900.000 euro e sale a 146.800.000 euro per la prossima estrazione.
Numeri ritardatari del Lotto
In vista dell’estrazione di martedì 7 aprile 2026, ecco i numeri più attesi:
• Bari: 41 (100 estrazioni)
• Nazionale: 22 (92 estrazioni)
• Firenze: 47 (90 estrazioni)
• Nazionale: 42 (86 estrazioni)
• Napoli: 40 (85 estrazioni)
• Nazionale: 87 (83 estrazioni)
• Palermo: 46 (82 estrazioni)
• Firenze: 90 (80 estrazioni)
• Palermo: 45 (79 estrazioni)
• Cagliari: 41 (78 estrazioni)
• Genova: 70 (78 estrazioni)
Per ciascuna ruota:
• Bari: 41 (100) – 67 (73) – 66 (61)
• Cagliari: 41 (78) – 26 (72) – 72 (61)
• Firenze: 47 (90) – 90 (80) – 33 (61)
• Genova: 70 (78) – 66 (60) – 6 (50)
• Milano: 85 (76) – 32 (66) – 34 (62)
• Napoli: 40 (85) – 22 (69) – 1 (64)
• Palermo: 46 (82) – 45 (79) – 1 (56)
• Roma: 17 (63) – 63 (60) – 7 (53)
• Torino: 65 (63) – 49 (62) – 46 (60)
• Venezia: 65 (71) – 32 (65) – 79 (62)
• Nazionale: 22 (92) – 42 (86) – 87 (83)
Superenalotto, i numeri più ritardatari
Per la prossima estrazione del 7 aprile:
70 (71 estrazioni) – 59 (70) – 38 (56) – 82 (49) – 73 e 44 (46)