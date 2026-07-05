Quadrelle, vasto incendio in località Chiaio: fiamme minacciano la pineta, attesi i Vigili del Fuoco

Momenti di forte preoccupazione nel pomeriggio di oggi a Quadrelle, dove un vasto incendio è divampato nei pressi della pineta in località Chiaio.

Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo sta interessando una vasta area di vegetazione e, al momento, non risultano ancora squadre operative sul posto. Sono stati però allertati i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, che dovrebbero raggiungere l’area nelle prossime fasi per avviare le operazioni di spegnimento.

A destare ulteriore preoccupazione sono le condizioni meteorologiche. Il vento che soffia con intensità sulla zona potrebbe infatti alimentare rapidamente le fiamme, favorendone la propagazione e mettendo seriamente a rischio uno dei principali polmoni verdi del territorio.

L’auspicio è che l’intervento dei soccorritori possa contenere il fronte del fuoco prima che l’incendio provochi danni ancora più estesi al patrimonio boschivo e all’ambiente circostante.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sull’evoluzione dell’incendio e sull’intervento delle squadre di soccorso.