Felice Ferrante pubblica “M’Innamoro”: il nuovo singolo che riporta il fascino della musica anni ’80

Dopo il positivo riscontro ottenuto con il suo primo progetto discografico, Felice Ferrante torna sulla scena musicale con “M’a Innamoro”, il nuovo singolo uscito il 3 luglio, una canzone che celebra la leggerezza dell’amore attraverso sonorità ispirate al grande pop degli anni ’80.

Il brano, scritto e arrangiato da Mauro Spenillo, produttore e collaboratore artistico di Andrea Sannino, rappresenta un nuovo capitolo nel percorso del cantante campano, da anni protagonista di concerti, spettacoli dal vivo ed eventi nelle piazze italiane.

Con “M’a Innamoro”, Felice Ferrante racconta un amore spontaneo, sincero e senza complicazioni, capace di riportare alla mente quei sentimenti genuini che hanno reso indimenticabili le canzoni degli anni Ottanta. Un viaggio tra emozioni, ricordi e melodie coinvolgenti, dove la nostalgia incontra una produzione moderna e attuale.

Il singolo nasce dalla volontà di riportare al centro la semplicità delle emozioni, con un sound fresco e immediato che invita ad ascoltare, cantare e ballare. Una scelta artistica ben precisa che guarda al passato con rispetto, ma senza rinunciare a una veste musicale contemporanea.

Per Felice Ferrante, “M’a Innamoro” rappresenta la naturale evoluzione di un percorso costruito negli anni attraverso il contatto diretto con il pubblico. Dall’esperienza nell’animazione turistica al teatro, fino ai numerosi live nelle piazze e nelle manifestazioni, l’artista ha fatto della presenza scenica e dell’autenticità i punti di forza della propria carriera.

Dopo “Vasame Ancora”, brano che ha accompagnato numerosi eventi e spettacoli estivi, il nuovo singolo punta a conquistare il pubblico con una melodia destinata a lasciare il segno e a diventare una delle colonne sonore dell’estate.

«Con M’ Innamoro ho voluto raccontare un amore semplice, quello che fa sorridere e fa battere il cuore. Le sonorità anni ’80 rappresentano un omaggio a un periodo musicale straordinario, capace ancora oggi di emozionare persone di ogni età», racconta l’artista.

Il brano è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e negli store musicali, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube Music. È inoltre online su YouTube il video ufficiale, che accompagna il singolo con immagini che richiamano l’atmosfera romantica e nostalgica della canzone.

Con “M’a Innamoro”, Felice Ferrante conferma la propria crescita artistica e continua il suo percorso musicale con l’obiettivo di portare la sua musica sempre più lontano, regalando al pubblico emozioni autentiche e uno spettacolo che unisce tradizione, energia e passione.

Un brano che guarda al passato per emozionare il presente e accompagnare l’estate con il ritmo, il romanticismo e la spensieratezza che hanno reso indimenticabili gli anni Ottanta.