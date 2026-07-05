Quadrelle, incendio nella Pineta di Gesù e Maria: decisivo l’intervento della Comunità Montana Vallo Lauro-Partenio – squadra A.I.B. di Avella

QUADRELLE – Momenti di apprensione a Quadrelle per un incendio divampato nella Pineta di Gesù e Maria. Le fiamme hanno richiesto un intervento rapido per evitare che la situazione potesse estendersi ulteriormente.

A svolgere il lavoro più impegnativo nelle fasi decisive dello spegnimento sono stati gli operatori della Comunità Montana Vallo Lauro-Partenio – squadra A.I.B. di Avella, intervenuti tempestivamente sul posto.

Gli uomini dell’antincendio boschivo hanno affrontato direttamente il fronte del fuoco, riuscendo grazie alla loro esperienza, alla conoscenza del territorio e alla rapidità d’azione a contenere e spegnere l’incendio.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Quadrelle, dottor Carmine Isola, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione, portando il proprio supporto e la vicinanza dell’Amministrazione agli operatori impegnati.

Successivamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno completato le attività di controllo e bonifica dell’area per la definitiva messa in sicurezza della zona.

Ancora una volta fondamentale si è rivelato il ruolo della squadra A.I.B. di Avella della Comunità Montana Vallo Lauro-Partenio, un presidio prezioso per la tutela del patrimonio boschivo e la salvaguardia del territorio, soprattutto nei periodi di maggiore rischio incendi.