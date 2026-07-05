Avellino celebra la poesia: grande successo per la XII edizione del Concorso Internazionale “Avellino in Versi”

AVELLINO – Una giornata dedicata alla cultura, alla poesia e alle emozioni quella vissuta oggi, 4 luglio, alle ore 17:00, presso la Sala “Penta” della Biblioteca Provinciale di Avellino, dove si è svolta la cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del Concorso Internazionale “Avellino in Versi”.

La prestigiosa rassegna letteraria, ormai diventata un appuntamento importante nel panorama culturale irpino, è stata organizzata dall’Associazione “Il Bucaneve”, guidata dalla presidente Maria Ronca insieme alla vicepresidente Paola De Lorenzo, con l’obiettivo di valorizzare la parola, la scrittura e il talento di autori capaci di trasformare sentimenti ed esperienze in versi.

Un incontro ricco di partecipazione e contenuti, reso possibile grazie alla collaborazione della Casa Editrice “Il Saggio”, del Centro Italiano Femminile Provinciale di Avellino e del giornalista Gianluca Amatucci.

A impreziosire la manifestazione anche il contributo artistico della cantante Sonia De Francesco, mentre la valutazione delle opere è stata affidata alla giuria tecnica composta da Gaetana Aufiero ed Emanuela Conforti.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati autori e poeti che, attraverso la forza delle parole, hanno saputo raccontare emozioni, storie e riflessioni, confermando ancora una volta il valore della poesia come strumento universale di incontro e condivisione.

“Avellino in Versi” continua così il suo percorso culturale, portando avanti una missione fatta di passione, sensibilità e amore per la letteratura, dando spazio a voci e talenti che attraverso la poesia mantengono viva la bellezza della parola scritta.