Summonte applaude i giovani talenti: grande successo per la prima Masterclass “Voci e Suoni del Partenio”

Si è spenta l’ultima nota, ma l’emozione è rimasta nell’aria di Summonte. Ieri sera, 4 luglio 2026, Piazza Alessio de Vito si è trasformata in una sala da concerto a cielo aperto: protagonisti cinquantadue giovani musicisti irpini, dagli undici ai diciotto anni, che hanno chiuso con un concerto di grande livello la prima edizione della Masterclass «Voci e Suoni del Partenio», svoltasi nel borgo campano dal 25 giugno al 4 luglio.

Dieci giorni di studio intensivo, lezioni individuali, prove d’insieme e musica da camera: questo il cuore di un’iniziativa che ha saputo coniugare formazione artistica di qualità e valorizzazione di un territorio straordinario. Ospitata negli spazi del Centro Congressi e della storica Torre Angioina di Summonte – uno dei Borghi più belli d’Italia – la Masterclass ha coperto quattro discipline: pianoforte, violino, violoncello e sassofono.

Il progetto è stato promosso dal Comune di Summonte in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Mercogliano, la Cooperativa Sociale INTRA e il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale A02, nell’ambito dell’iniziativa «Insieme si Vince» della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. La partecipazione è stata completamente gratuita.

A guidare i giovani corsisti quattro Maestri di comprovata esperienza: M° Teresa D’Angelo per il violoncello, M° Giusy Famiglietti per il pianoforte, M° Vittorio Fusco per il violino e M° Adolfo Alberto Rocco per il sassofono. Ogni mattina era dedicata alla tecnica individuale e al repertorio; i pomeriggi, invece, alla musica da camera e alla prassi orchestrale: un percorso pensato per formare musicisti completi, capaci di suonare da solisti ma anche di dialogare con gli altri.

Il Concerto Conclusivo della sera del 4 luglio ha rappresentato il momento più atteso e più emozionante. La partecipazione del prossimo direttore del Conservatorio Cimarosa di Avellino M° Massimo Testa ha testimoniato la valenza dell’iniziativa. Il programma ha alternato tre formazioni diverse. L’Ensemble Sax ha aperto con pagine evocative come Chariots of Fire di Vangelis, Layla di Dj Robin e Sail di Awolnation. L’Ensemble Archi e Pianoforte ha poi portato sul palco la Follia di Vivaldi — con i solisti Angelo Boggia, Diana D’Alessandro, Testa Samuel Bruno e Miele MariaSerena — e il brillante Clash of the Triads! nell’arrangiamento di Deborah Baker Monday. A chiudere la serata, l’Orchestra al gran completo con il Te Deum di Charpentier, la Sarabanda di Haendel, l’Inno d’Italia e il Valzer n. 2 di Shostakovic: un finale che ha strappato applausi scroscianti al pubblico presente.

Sul palco si sono esibiti, per il pianoforte: Addona Matteo, De Feo Lorenzo, D’Annunzio Vittoria, Di Lisi Francesca, Greco Rosario, Lena Francesco, Luciano Davide, Mazza Elisa, Pepe Rita, Righetti Salvatore, Rocca Sara, Villecco Sofia, Famoso Sabrina, Gennarelli Delfino, Guerriero Valentina, Rossi Emanuele, Testa Samuel Bruno, Torelli Ariel, Troisi Chiara e Troisi Federica. Per il violino: Addona Sofia, Basileo Bruno, Boggia Angelo, Capossela Carla Rosa, Compare Mario e De Feo Maya. Al violoncello: Argenziano Preziosa, Bocchino Matilde, Colucci Sharon, Cornacchione Anna, Criscitiello Andrea, Criscitiello Noemi, D’Alessandro Diana, Dello Russo Noemi, Ferrante Lodovica, Giovino Alessia, Guerriero Giulia, Miele MariaSerena, Minichino Andrea e Simeone Chiara. Al sassofono: Cecere Giorgia, De Lisa Mario, Della Pia Antonio, Dello Russo Mario, De Micco Angelo, Lena Carmine, Lepore Alberto, Marcato Martina, Marino Andrea, Matarazzo Eugenio, Ruggiero Claudia, Stefanelli Elisa, Stefanelli Chiara, Tolino Cristian e Vaccariello Francesco.

«Questa Masterclass ha dimostrato quanto il nostro borgo possa essere non solo un luogo di bellezza, ma anche un centro vivo di cultura e di formazione. Inoltre è importante sottolineare il valore sociale dell’iniziativa: vedere questi ragazzi crescere in dieci giorni, lavorare insieme, confrontarsi con maestri di alto livello e poi salire sul palco con sicurezza e passione è stato commovente. Ringrazio di cuore la Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Alessandra Tarantino, e tutto lo staff di docenti e collaboratori per la visione e la determinazione con cui hanno portato avanti questo progetto. In particolar modo ai maestri che hanno dedicato la loro professionalità ai nostri giovani talenti va il nostro plauso. Summonte ha ospitato un’eccellenza e ne va fiera. Mi impegno sin da ora, con il supporto di tutte le istituzioni coinvolte, a fare in modo che Voci e Suoni del Partenio cresca di anno in anno, diventando un appuntamento fisso e sempre più importante per la valorizzazione dei talenti musicali irpini.»

– Ivo Capone, Sindaco di Summonte

A raccogliere i ringraziamenti del Sindaco è la Prof.ssa Alessandra Tarantino, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Mercogliano, che ha creduto nel progetto fin dalla prima ora e ne ha curato ogni dettaglio organizzativo.

«Siamo orgogliosi di aver dato vita a questo progetto che unisce scuola, territorio e comunità. La musica educa all’ascolto, alla collaborazione, alla disciplina e alla bellezza. Questi giovani talenti lo hanno dimostrato sul palco ieri sera, e questo ci riempie di gioia e di entusiasmo per il futuro.»

– Prof.ssa Alessandra Tarantino, Dirigente IC Mercogliano

La prima edizione della Master Class di «Voci e Suoni del Partenio» lascia in eredità non solo un bel ricordo, ma un modello replicabile: giovani talenti, maestri eccellenti, un borgo meraviglioso e istituzioni che lavorano insieme. L’auspicio – condiviso dal Sindaco Capone, dalla Dirigente Tarantino e da tutti i partner – è che questa avventura musicale continui, cresca e diventi un punto di riferimento per l’intera Irpinia.