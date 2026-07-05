Quadrelle, incendio nella Pineta di Gesù e Maria. Non tarda ad arrivare il ringraziamento del sindaco Carmine Isola: “Intervento tempestivo, evitato il peggio”

QUADRELLE – Non tarda ad arrivare il messaggio di ringraziamento del sindaco di Quadrelle, dottor Carmine Isola, dopo l’incendio che ha interessato la Pineta di Gesù e Maria, un’area verde particolarmente cara alla comunità e situata a poca distanza dalle abitazioni.

Dopo il tempestivo intervento della Comunità Montana Vallo Lauro-Partenio – servizio A.I.B. di Avella e il successivo arrivo dei Vigili del Fuoco, il primo cittadino ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla messa in sicurezza della zona.

«Voglio ringraziare gli operatori della Comunità Montana Vallo Lauro-Partenio – servizio A.I.B. di Avella per il tempestivo e prezioso lavoro svolto – dichiara il sindaco Carmine Isola –. Sono intervenuti con grande rapidità e professionalità, raggiungendo subito l’area interessata e riuscendo a circoscrivere l’incendio prima che potesse propagarsi all’intera pineta».

Il primo cittadino sottolinea come la velocità dell’intervento sia stata fondamentale, considerando la vicinanza delle fiamme alle abitazioni.

«Parliamo di una zona a ridosso delle case – continua Isola – e grazie al pronto intervento degli operatori è stato possibile contenere la situazione ed evitare conseguenze più serie. A tutti loro va il mio sincero ringraziamento per l’impegno e per il lavoro che quotidianamente svolgono a tutela del nostro territorio».

Il sindaco ha poi rivolto parole di apprezzamento anche ai Vigili del Fuoco, intervenuti successivamente per completare le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area.

«Ringrazio anche i Vigili del Fuoco per il lavoro svolto e per aver contribuito alla definitiva messa in sicurezza della zona. La collaborazione tra enti e operatori del territorio rappresenta un elemento fondamentale soprattutto in situazioni delicate come queste».

Un intervento coordinato che ha permesso di preservare la Pineta di Gesù e Maria, evitando che l’incendio potesse assumere dimensioni ben più importanti.