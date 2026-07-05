Sarno, vasto incendio in un’area boschiva: densa colonna di fumo nero, timori per la presenza di rifiuti

Momenti di forte preoccupazione questa mattina a Sarno, dove un vasto incendio è divampato in un’area boschiva, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche a notevole distanza.

Secondo le prime segnalazioni, dal luogo del rogo si sarebbe propagato un intenso odore di plastica bruciata. Alcuni testimoni hanno inoltre riferito della possibile presenza, tra la vegetazione, di sacchi neri e rifiuti abbandonati, circostanza che alimenta il timore che le fiamme possano aver interessato una discarica abusiva.

Sul posto sono stati allertati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire l’origine dell’incendio e ad accertare l’eventuale coinvolgimento di rifiuti, valutando anche le possibili conseguenze ambientali e sanitarie.

L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno degli incendi che interessano aree in cui vengono illecitamente abbandonati rifiuti, soprattutto durante il periodo estivo, quando le alte temperature aumentano il rischio di propagazione delle fiamme.

Nelle prossime ore potrebbero essere effettuati ulteriori sopralluoghi e verifiche per accertare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti e monitorare la qualità dell’aria nell’area interessata dal rogo.