U.S. Avellino. I convocati per il match di Palermo a Pasqua

In vista del match tra Palermo ed Avellino, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:
1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.
REPORT
Filippo Reale sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra