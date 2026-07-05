Avellino, anziana cade in casa e resta bloccata: salvata dai Vigili del Fuoco con l’autoscala

Nella giornata di oggi, domenica 5 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in via Capozzi per un soccorso a persona.

La Sala Operativa ha inviato sul posto una squadra della sede centrale di via Zigarelli, supportata da un’autoscala, poiché una donna di circa 80 anni, caduta all’interno della propria abitazione situata al quinto piano di un edificio, non era più in grado di rialzarsi né di aprire la porta d’ingresso ai familiari.

Giunti sul posto e impossibilitati ad accedere all’appartamento, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’abitazione utilizzando l’autoscala e sono entrati dal balcone. Una volta all’interno, hanno rassicurato la donna e aperto la porta d’ingresso, consentendo l’accesso ai familiari e al personale sanitario.

La signora è stata quindi affidata alle cure degli operatori del 118 per gli accertamenti e l’assistenza del caso.

L’intervento si è concluso con il soccorso della donna, svolto in condizioni di sicurezza.