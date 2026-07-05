Il tesoro della fede di Maria SS. delle Grazie

Le corone e gli ornamenti della Patrona di Mugnano del Cardinale: un patrimonio di devozione, memoria e amore tramandato nei secoli

di M.P.M a cura di Francesco Piccolo

MUGNANO DEL CARDINALE — Ci sono tradizioni che resistono al passare del tempo perché non appartengono soltanto al calendario delle ricorrenze, ma alla storia più intima di una comunità.

A Mugnano del Cardinale, la vestizione di Maria Santissima delle Grazie rappresenta uno di quei momenti in cui fede, memoria e identità collettiva si incontrano.

È uno dei passaggi più attesi della festa patronale. Dopo la discesa dall’altare maggiore, la sacra immagine della Madonna viene preparata per il giorno della celebrazione attraverso un rito antico, fatto di gesti misurati, attenzione e profondo rispetto.

Un momento lontano dalla folla, ma ricco di significato.

Gli ornamenti devozionali donati dai fedeli nel corso degli anni tornano ad accompagnare la statua della Patrona. Non semplici oggetti preziosi, ma testimonianze personali di un rapporto costruito attraverso generazioni.

Molti devoti, per fede e riconoscenza verso Maria Santissima delle Grazie, hanno affidato alla Madonna un segno della propria storia. Un gesto nato da una grazia ricevuta, una promessa mantenuta, un ringraziamento o una preghiera rivolta alla Patrona.

Ogni dono porta con sé una storia.

La statua di Maria Santissima delle Grazie, attribuita allo scultore napoletano Giacomo Colombo, artista tra i più rappresentativi della produzione sacra tra Seicento e Settecento, è da secoli un punto di riferimento spirituale per Mugnano del Cardinale. Un’opera nella quale la bellezza dell’arte sacra incontra la profondità della devozione popolare.

Tra i simboli più significativi della tradizione ci sono le corone della Madonna e del Bambino, profondamente legate alla memoria dei mugnanesi.

La loro storia porta con sé anche il ricordo del doloroso furto avvenuto a metà degli anni Cinquanta, quando furono sottratti gli ornamenti che accompagnavano la sacra immagine.

Non fu vissuto soltanto come una perdita materiale.

Fu una ferita al cuore religioso e affettivo dell’intera comunità.

Il rettore del Santuario dell’epoca, Monsignor Esposito, insieme ai fedeli mugnanesi, si attivò nella speranza di poter recuperare ciò che era stato portato via.

Secondo il racconto tramandato negli anni, durante il furto la corona del Bambino cadde dal sacco utilizzato dai responsabili e fu l’unico elemento a essere recuperato. Gli altri ornamenti, invece, non fecero più ritorno.

Quella vicenda rimase impressa nella memoria popolare e arrivò anche al mondo della musica attraverso Mario Merola.

Fu lo stesso artista a raccontare, durante un viaggio in aereo verso Milano, il ricordo di quell’episodio legato al Santuario di Mugnano del Cardinale.

Da quella storia nacque il brano “’E brillante d’ ’a Madonna”, composto dal maestro Enzo Di Domenico, una canzone che trasformò il dolore di una comunità in musica e memoria.

In quei versi vive il senso più profondo della devozione popolare: non veniva raccontato soltanto ciò che era stato portato via, ma soprattutto il legame tra un popolo e la propria Madonna.

Dopo quella ferita, Mugnano seppe reagire.

La comunità si strinse ancora una volta attorno a Maria Santissima delle Grazie e furono realizzate nuove corone per restituire alla Patrona e al Bambino quei simboli tanto cari ai fedeli.

Le corone furono poi nuovamente realizzate in occasione del centenario del 2008, grazie all’impegno del Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie, come segno di continuità tra passato e presente.

Nel corso degli anni è cambiato anche il modo di custodire e preservare la sacra immagine.

Un momento importante è arrivato nel 2019 con il restauro della statua di Maria Santissima delle Grazie, eseguito dal maestro Umberto Maggio, grazie all’impegno del Comitato Festa e Novative .

Un intervento pensato per preservare nel tempo l’opera attribuita a Giacomo Colombo e garantire la tutela della sacra immagine.

Per questo motivo gli ornamenti devozionali non accompagnano più la Madonna durante la processione come avveniva in passato.

Oggi le corone e gli ornamenti vengono collocati soltanto il 2 luglio, giorno della festa patronale, quando Maria Santissima delle Grazie incontra il suo popolo.

Per poche ore quei segni di fede tornano al loro posto, accanto alla Patrona e al Bambino. Poi vengono rimossi e custoditi con la cura e il rispetto che meritano.

Perché il loro valore più grande non si misura nel materiale.

Dentro quegli ornamenti sono custoditi sacrifici, speranze, ricordi familiari e generazioni di fede.

Dietro la preparazione della festa c’è il lavoro del Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie, guidato dal presidente Pellegrino D’Apolito, affiancato dai membri del Comitato che collaborano con impegno alla realizzazione delle celebrazioni e alla custodia di tradizioni che rappresentano una parte fondamentale dell’identità religiosa e culturale di Mugnano del Cardinale.

Una devozione accompagnata negli anni anche dalla guida spirituale dei rettori del Santuario di Santa Filomena.

Dal ricordo del compianto Monsignor don Giovanni Braschi, che ha accompagnato per anni il cammino religioso della comunità, fino all’attuale rettore don Giuseppe Autorino, continua quel percorso di fede e custodia delle tradizioni legate a Maria Santissima delle Grazie.

Perché una festa non vive soltanto nelle celebrazioni pubbliche.

Vive nei gesti che pochi vedono.

Nelle mani di chi prepara.

Nei ricordi di chi attende.

Negli occhi di chi ogni anno ritrova la stessa emozione.

E dietro ogni corona, ogni ornamento e ogni piccolo gesto resta qualcosa che supera ogni valore materiale:

la storia di una comunità che, generazione dopo generazione, continua a ritrovarsi davanti alla sua Patrona.