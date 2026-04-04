La Ju.Vi. Cremona non sbaglia e passa al DelMauro, ko per l’Unicusano Avellino Basket

Al PalaDelmauro la Ferraroni JuVi Cremona passa con il punteggio di 72-83 condannandha tio l’Unicusano Avellino Basket allo stop casalingo. Sul match hanno pesato le assenze di Grande e quella maturata a partita in corso di Dell’Agnello. Il lungo ha subito un infortunio muscolare e sarà valutato in settimana. A fare la differenza anche le percentuali da fuori con Cremona che ha tirato 13/31 dalla lunga distanza, ovvero il 40.0%, mentre gli irpini hanno tirato con appena il 26.0%. “Stasera abbiamo faticato sotto canestro, l’infortunio di Dell’Agnello non ci voleva, in altre circostanze siamo riusciti a sopperire alle difficoltà, stasera non ci siamo riusciti. Abbiamo il diritto ed il dovere di finire la stagione regolare in un certo modo, perchè nessuno ci aspetta ed il campionato è durissimo”. Mercoledì si torna in campo con i biancoverdi che andranno a giocare a Mestre contro la Gemini.

PRIMO QUARTO

Avellino parte bene con un parziale di 7-0. La formazione ospite replica con un break di 4-7 per l’11-7. Una tripla di Mussini spedisce nuovamente i biancoverdi sul +7 (14-7). Dall’uscita dal time-out parziale di 5-0 di Cremona che si porta sul 14-12. I lombardi trovano il primo vantaggio della gara con I Liberi di Garrett per il 16-17. Il quarto termina 18-21 per Cremona.

SECONDO QUARTO

Il quarto si apre con un parziale di 6-0 per i biancoverdi che si portano avanti 24-21. Due triple di Panni riportano avanti la Ju.Vi. sul 24-29. L’infortunio di Dell’Agnello costringe Di Carlo a giocare con 4 piccoli e dunque Lewis in ala forte. Con una tripla di Jurkatamm i biancoverdi tornano avanti sul 36-35. Il quarto termina con Cremona avanti 37-40.

TERZO QUARTO

Cremona in avvio di terzo period scappa sul +11 (37-48). Avellino non riesce a dare continuità al suo gioco. Cremona tocca il +15 (37-52), per poi allungare sul 39-58 e quindi sul 41-61. Il quarto termina 47-67.

QUARTO QUARTO

Avellino ci prova con la difesa e con Fresno si torna sul – 16 (54-70). Con Jurkatamm i biancoverdi tonano sul -11 (61-72). Cremona respinge il ritorno degli irpini e passa al DelMauro 72-83.

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini , Lewis 14, Jurkatamm 12, Chandler 7, Mussini 14, Grande, Carullo, Carullo, Pini 9, Cicchetti , Pullazi 4, Dell’Agnello 2, Fresno 10

All. Di Carlo

FERRARONI JU.VI. CREMONA

Allen 8, Panni 19, Di Croce, Del Cadia 5, La Torre 5, Barbante 7, Allinei 16, Vecchiola 4, Garrett 17, Bortolin 2.

All. Bechi