L’insegnante grottese Angela Rosa insignita a Ravenna dell’onorificenza di Cavaliere “Al Merito della Repubblica Italiana”

L’abnegazione con cui porta avanti il progetto dell’orto scolastico l’ha fatta diventare nel tempo un vero promotore sociale di accoglienza, di ascolto dell’intera comunità scolastica tanto da meritare l’onorificenza da parte del Presidente Sergio Mattarella, di Cavaliere “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Angela Rosa, insegnante e volontaria di Slow Food ha ricevuto l’attestato nella giornata di ieri da parte del Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, città dove vive e lavora da diversi anni e dove si è fatta apprezzare per le sue doti professionali ed umane.

Dall’Irpinia alla Romagna: Angela Rosa è originaria della frazione Carpignano di Grottaminarda, dove tutt’ora vive la sua famiglia e dove ritorna ogni volta che può.

A rappresentare il Comune di Grottaminarda, presente a Ravenna, la Presidente del Consiglio comunale, Virginia Pascucci:

«È stata una grande emozione assistere alla cerimonia di consegna dell’onorificenza di Cavaliere ad una nostra concittadina. Al di là dell’affetto particolare che mi lega ad Angela e alla sua famiglia – afferma Pascucci – ne apprezzo le capacità intellettive, la sua intraprendenza e la sua caparbietà nell’affrontare ogni difficoltà che la vita le ha prospettato. L’amore per la sua terra, gli insegnamenti dei suoi genitori, la passione per il suo lavoro e per i suoi alunni l’hanno portata ad ottenere questo importante riconoscimento».

«L’onorificenza ricevuta da Angela Rosa ci riempie di orgoglio – aggiunge la Delegata all’Istruzione Marilisa Grillo – Da insegnate dico che rappresenta un esempio da seguire per dedizione e metodo; come Amministrazione comunale stiamo già programmando di invitarla in Sala consiliare per un riconoscimento da parte della comunità di Grottaminarda».

Doppia Laurea in Lettere Moderne ed in Scienze della Formazione Primaria, Angela Rosa dal 2007 ha iniziato ad insegnare a Ravenna come Docente di Sostegno, fino a diventare di ruolo presso l’Istituto Comprensivo “S. P. Damiano”. Divenuta nel frattempo membro di Slow Food Ravenna Aps, ha voluto coniugare attraverso il progetto educativo “Orti Slow Food a scuola” il messaggio di sensibilizzazione al valore del cibo come elemento fondamentale per la salute dell’uomo e dell’ambiente ed avvicinare, nel segno dell’inclusione, alunni, insegnanti e famiglie alla natura e all’agricoltura sostenibile.

«Guido con passione e coinvolgimento, questo progetto educativo con lo sguardo rivolto al futuro, senza dimenticare i valori autentici del passato – spiega Angela Rosa – La mia dedizione nasce da molto lontano: affonda le radici nella mia infanzia, nei campi dove sono cresciuta. Fin da piccola ho imparato il valore del lavoro agricolo, il rispetto per la natura e per i suoi tempi, l’importanza di non sprecare nulla e di essere grati per ciò che la terra ci offre.

Quell’amore per la terra, trasmessomi in modo semplice e profondo, è rimasto vivo dentro di me. Oggi, come insegnante, sento il desiderio e il dovere di trasmettere questi stessi valori ai bambini, affinché crescano con una consapevolezza diversa, più attenta e rispettosa dell’ambiente».