“L’Autopsia dell’Io” nella domenica pomeriggio presentazione del testo a Portici

La prossima domenica pomeriggio alle ore 18:00 presso il Teatro Theatron in via Michelangelo Naldi, 19 a Portici (NA), sarà presentato il libro di esordio dell’autore Giuseppe De Grado, “Autopsia dell’Io” edito da Kimerik. L’autore, classe 1980, è già autore di testi di canzoni , è stato un accanito lettore sin da piccolo soffermando il suo interesse in particolare nel modo del fumetto e nella pittura impressionista.

Ad affiancare la presentazione ci saranno Davide Matrisciano (cantautore, musicista, produttore e scrittore, nonché autore della prefazione del libro), Roberta Lanzi (illustratrice e autrice delle illustrazioni presenti sulla copertina e all’interno ), Andrea Autorino (attore) che leggerà alcuni estratti dell’opera.

Il lavoro si presenta come un lungo viaggio introspettivo, una visione interiore del proprio sé (da cui si spiega il titolo) che ci guida attraverso le complesse sfumature della nostra identità, affrontando il tema del conflitto interiore che spesso accompagna le nostre vite quotidiane.

Un turbinio di emozioni, un flusso continuo e costante di riflessioni, ricordi osservati a distanza con un flusso di pensieri fluido, ondeggiante come solevano fare James Joyce e Virginia Wolf (n.d.r) e che offrono uno spunto profondo sulla psicologia del narratore e la sua percezione critica dell’interiore. Il linguaggio è accompagnato da una chiara musicalità ( nel testo sono citate non a caso delle canzoni) come se la narrazione fosse accompagnata da una continua colonna sonora. Una visione di un tutt’uno, insieme a delle stupende illustrazioni molto poetiche dal chiaro tocco femminile della disegnatrice Roberta Lanzi.

Il lettore sarà coinvolto nel flusso danzante introspettivo.

Il libro è già acquistabile su varie piattaforme on line.

Antonietta Sorrentino