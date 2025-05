L’Afragolese festeggia la promozione in Serie D: grande festa allo Stadio “Moccia” con spettacolo serale e ospiti speciali

L’A.C. Afragolese ha conquistato la promozione in Serie D al termine di una stagione entusiasmante, ricca di emozioni e soddisfazioni. Una cavalcata trionfale che riporta i rossoblù nel massimo campionato dilettantistico nazionale, riaccendendo l’orgoglio sportivo di tutta Afragola.

Per celebrare questo storico traguardo, l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Antonio Pannone, ha organizzato una manifestazione sportiva in programma domenica 4 maggio 2025 alle ore 16:30 presso lo Stadio Comunale “Luigi Moccia”. Un pomeriggio di festa, sport e partecipazione, pensato per rendere omaggio ai protagonisti di un’impresa che entrerà nella storia del calcio cittadino.

I festeggiamenti proseguiranno anche in serata: alle ore 20:30, sempre allo stadio “Moccia” di Afragola (NA), si terrà l’evento “Celebriamo i Campioni”, uno spettacolo imperdibile con la partecipazione di Ivan Granatino, Peppe Iodice, Francesco Mastandrea e il #LucaBlindoliveShow2025. Una serata all’insegna della musica, del divertimento e della comicità per celebrare insieme la promozione rossoblù.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: restano ancora pochi tagliandi disponibili per assistere comodamente allo spettacolo in platea. Un’occasione da non perdere per vivere insieme un momento di gioia, orgoglio e identità sportiva.

Ci vediamo domenica 4 maggio alle ore 20:30 allo stadio “L. Moccia”. Festeggiamo i campioni. Forza Afragolese!