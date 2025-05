Serie A, Bertram Derthona Tortona – S.S. Napoli Basket: Valli chiama la squadra all’unità, “Tutti uniti per portare a casa la vittoria”

Ultimi scampoli di stagione regolare per la S.S. Napoli Basket, che domenica 4 maggio sarà impegnata in trasferta contro la Bertram Derthona Tortona. Il match, valido per la quattordicesima giornata del girone di ritorno di Serie A, si disputerà alle ore 18:15 al PalaEnergica Paolo Ferraris, in contemporanea con le altre partite della giornata.

I partenopei si presentano all’appuntamento in una posizione delicata di classifica: con 16 punti in 28 giornate, la squadra è coinvolta nella lotta per non retrocedere. Dopo la recente sconfitta contro Trapani, la gara contro Tortona rappresenta un’occasione cruciale per muovere la classifica e cercare di chiudere la stagione mantenendo la categoria.

Coach Maurizio Valli, alla vigilia, ha lanciato un messaggio forte al gruppo: “Tutti uniti per portare a casa la vittoria. Sappiamo quanto vale questa partita e vogliamo dare tutto fino alla fine per restare in Serie A.”

La gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, con aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali del Napoli Basket.

Napoli, dunque, è chiamata a una prova di carattere: vincere per sperare, lottare per restare.