“LA TAVOLA DEI 300” a Massa Lubrense il 19 e 20 giugno- Il taglio del nastro il 19 alle ore 19 a Massa Centro, per la grande festa aperta al pubblico.

di Redazione

Fiori, profumi, colori, sorrisi e grande entusiasmo. L’atmosfera a Massa Lubrense per i preparativi della I edizione di La Tavola dei 300 e’ ricca di emozioni positive, che sta coinvolgendo tutti gli operatori del comprensorio. Hotel, panettieri, fiorai, vivai, allestitori, fornitori di ogni tipo, dalle bevande alle giacche per la serata; una miriade di persone in campo con l’Associazione Ristoratori Lubrensi, per la prima edizione di La Tavola dei 300, in programma il 19 e 20 giugno a Massa Lubrense. I fiorai in prima linea saranno: casa dei fiori, l’arte dei fiori, fontanella piante, tamaya, fiorista luca terrecuso e il vivaio la quercia. A loro il compito di allestire il borgo di Massa Centro per la serata del 19 e il borgo di Sant’Agata sui Due Golfi per la cena del 20 giugno. Luci, stendardi, musica, degustazioni ed ospiti a sorpresa animeranno la 2 giorni, che vedrà gli ospiti della kermesse massese impegnati tra specialità internazionali e sapori territoriali e con fam trip tra le bellezze paesaggistiche, da mare a terra, che contraddistinguono il comune di Massa Lubrense.

“Sono tanti i partners che ci accompagneranno per la I edizione di un evento itinerante, che si pone come obiettivo principale la promozione degli antichi Borghi di Massa Lubrense – illustra Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – Negli ultimi 4 anni siamo stati impegnati in tante iniziative e ringraziamo l’amministrazione comunale, da sempre al nostro fianco, la By Tourist per l’immagine e la comunicazione con noi dai nostri primi passi, i tanti giornalisti che ci seguono e supportano, David Aiello delegato alla direzione operativa dell’evento, i nostri sponsor e tutti gli associati. Questa manifestazione ci emoziona in modo particolare, perchè lavoreremo tutti in sinergia con Comune, partners e fornitori per la promozione delle nostre radici, qui a Massa Lubrense!”.

Il programma è molto ricco. L’inaugurazione è prevista il 19 giugno alle ore 19 a Largo Vescovado, a Massa Centro, con il taglio del nastro. Una vera grande festa, aperta al pubblico, con il coinvolgimento di tutto il Paese. Per l’occasione la piazza si animerà con punti di esposizione di prodotti tipici locali e degustazione di tipicità della tradizione, vini e bollicine. Momento peculiare? La premiazione della Famiglia Mellino dei Quattro Passi di Nerano per il riconoscimento della terza stella Michelin. Seguirà aperitivo e degustazione di tipicità enogastronomiche, a cura degli chef dell’Associazione Ristoratori Lubrensi in sinergia con i partners dell’evento “La Tavola dei 300”. La kermesse in questo caso sarà molto informale ed aperta al pubblico. Partners in campo: Franciacorta, Ferrarelle, Villa Sandi, Federalberghi, Marisa Cuomo, AdHocStabia, Gerli, Workline, Le colline Lubrensi, Agi per Electorlux, Caputo, Pollio Carni, Il Caseificio i Due Golfi, Food Safety Consulting, Pico Maccario, Ais Penisola Sorrentina e Capri, Edilsud, Nastro D’Oro, Bonollo, Clipper It Point, I Consorzi di tutela dei vini di Vesuvio, Sannio, Irpinia e Caserta, Il Turuziello, Pro Loco di Massa Lubrense, Pro Loco Due Golfi, Hotel delle Palme, Azienda Agricola Il Convento, il Panificio di Nonno Paolo e Gargiulo per ingrosso agrumi. Aziende internazionali e produttori locali uniti per supportare al massimo i ristoratori dell’associazione lubrense per promuovere gli antichi borghi di Massa Lubrense.

Ma arriviamo alla giornata clou! Il 20 giugno le danze si apriranno alle 10 del mattino, con giornalisti e influencers presenti in tour lungo la costa, da Marina del Cantone a Marina di Puolo, dove i ristoratori accoglieranno la stampa con un pranzo in riva al mare, all’insegna di pesce fresco e piatti della tradizione locale. Alle ore 19.30 ci sarà il momento più importante di tutta la manifestazione: la Cena di La Tavola dei 300, con partecipazione solo per chi ha prenotato preventivamente o ha acquistato i biglietti on line sul sito www.latavoladei300.com

“La serata si aprirà con aperitivo di Benvenuto all’Hotel Delle Palme, con la partecipazione di Grand Hotel Due Golfi e del Ristorante 4 Venti, ci sarà la presenza straordinaria dei pizzaioli Enzo Coccia e Pasqualino Rossi – illustra il Presidente Arl – interverranno inoltre con delle sorprese culinarie gli chef stellati di Taverna del Capitano e Relais Blu”.

A seguire, per le ore 20.30, al via la Cena “La Tavola dei 300”, che si svolgerà lungo il corso di Sant’Agata sui Due Golfi. L’evento richiamerà infatti gli allestimenti delle antiche feste che si svolgevano un tempo in paese, con un lungo tavolo di 300 sedute per ospiti e clienti, che potranno assaggiare il menù dei Borghi, creato dagli chef dell’Associazione Ristoratori Lubrensi, che raggruppa ben 60 aziende. Per l’occasione luci, colori e fiori animeranno il borgo maessese, con il lungo tavolo allestito con tovaglie di lino e limoni. Ai fornelli in prima linea ci saranno: Tutt’Appost, Le Sirene, I Giardini di Vigliano, La Primavera, La Tavernetta, Antico Francischiello da Peppino, Cantuccio, The king Beef, Tramonto Rosso, Don Vito, Capuozzo, Da Francesco, Il Fienile, Pasta E.., Villa Rena, Bellavista Francischiello, Fattoria Terranova, Lo Stuzzichino, La Torre, Salvatore e Mafalda, Relais Blu, La Macina, Maria Grazia, Conca del Sogno, Il Vespro, El Gringo Pub, Bistrot 66, Funiculì Funiculà.

Il dessert sarà a cura dal Roxy Bar e la Pasticceria Fiorentino. E il dopo cena? Ebbene i festeggiamenti continueranno nell’area adiacente la Chiesa di Sant’Agata, tra musica, brindisi e l’assaggio dei sorbetti di Sweet Costiera, Gelateria del Corso e di Ikigai. Finale a sorpresa a cura di Don Alfonso, la famiglia Iaccarino farà infatti i saluti finali con il team dell’Associazione Ristoratori Lubrensi degustando una specialità di casa, completamente dedicata ai limoni di Massa Lubrense.

“Naturalmente non mancherà un momento di solidarietà – conclude Gargiulo – ci sarà infatti la donazione da parte dell’Associazione Ristoratori Lubrensi di euro Duemila a favore del progetto “Sala multimediale per video consulti con altre strutture ospedaliere” destinato al Centro Ustioni Pediatrico Regionale del Santobono”.