BANI’S – PIZZERIA CONTEMPORANEA ALL’OMBRA DEL VESUVIO. CHE PIZZA !!!

di A. Cascone

Largo ai giovani, si sente spesso dire. Motto più che azzeccato nel caso dei fratelli Bani, Marco e Luca che nel dicembre 2022 hanno inaugurata la loro pizzeria a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Non una semplice pizzeria, ma un opificio di culture e sapienze locali mixate in modo creativo anche con quelle inglesi, complice la lunga esperienza inglese di Marco a Bristol, affascinante città del regno Unito, dove ha trascorso lunghi anni prima di ritornare “a casa”.

Una gestione tutta familiare, con al seguito mamma Lucia, premurosa ed orgogliosa dei suoi “ragazzi”, cui dispensa preziose ricette di famiglia, tramandate di generazione in generazione.

Il locale risente molto dell’esperienza british anche nel concept, contemporaneo e di design, con due sale, un’elegante interna ed una esterna oltre un moderno bancone per consumazioni più agili ed un totale di circa 50 posti, dove campeggia un moderno forno a gas, per consegnare cotture impeccabili ai due impasti proposti: per la napoletana contemporanea, si lavora con impasto diretto, lievitazione di 24 ore e blend di cereali diversi; per le schiacciate croccanti – omaggio alla 180 grammi romana, grande passione di Marco Bani -si procede con un pre-fermento, idratazione più spinta e adeguata maturazione.

A MONTE C’E’ IL “PROGETTO BANI’S”

Non sono figli d’arte, tutto nasce dalla passione di Marco per la pizza e il desiderio di valorizzare il territorio con i suoi buonissimi prodotti. Ecco perchè i Bani fanno squadra con le piccole aziende agricole locali che quotidianamente conferiscono i loro prodotti. Già che siamo all’ombra del Vesuvio, un suolo vulcanico ricco di mineralità e sostanze nutritive he rendono i terreni particolarmente fertili e le produzioni eccezionali.

E, poi, ci sono le ricette della tradizione, quelle che si tramandano di generazione in generazione. L’intera famiglia si è unita per dare vita al progetto Bani’s, una pizzeria fatta di sapori di territorio, studio accurato degli impasti e delle farine, con le ricette di casa da riportare sulla pizza. Su tutte, quelle di mamma Lucia, che l’abilità di Marco trasforma in pizze ricche di sapore e di gusto.

Come la pizza Provola in Purgatorio, pizza napoletana contemporanea con pomodoro San Marzano, provola affumicata e origano, un vero e proprio cult gastronomico che richiama la provola cotta nel sugo di pomodoro, come si usa fare a Napoli. Marco l’ha reinterpretata utilizzando più tipologie di pomodori coltivati intorno al Vesuvio, valorizzandoli con diversi metodi di cottura.

Altra icona della tradizione napoletana i peperoncini verdi, detti anche di fiume. Come resistere? Ecco, allora che Marco omaggia la tradizione con una pizza tanto semplice quanto squisita: Bufala e “puparulilli”, pizza napoletana contemporanea con peperoncini verdi di fiume, sugo di Piennolo del Vesuvio, Mozzarella di bufala DOP, basilico. Da non perdere!

E, poi, c’è quella “Alla romana”, omaggio 180 grammi capitolina, con fiori di zucca, fior di latte di Agerola, ricotta vaccina Gargiulo, alici di Cetara e scorza di limone di Sorrento, trionfo di profumi tutto mediterraneo!

Per gli amanti dei sapori orientali, la “Schiacciata mediterranea” è un’assoluta novità: babaganoush (una sorta di crema di melanzane arrostite, condita con limone, tahina e menta, molto popolare nei Paesi mediorientali), briciole di pane e buccia di melanzana croccante, pomodoro semi-dry, semi di sesamo e basilico.

Imperdibili le Frittatine di pasta alla Bani’s, vellutata di pomodorino giallo del Vesuvio Giagiù, fonduta di Mozzarella di bufala DOP, oliva caiazzana, pancetta nostrana e Peperone crusco.

E il dolce? ‘Na tazzulella ‘e crema alla Bani’s. crema pasticciera con arancia vesuviana candita e spicchi di pizza croccante.

Anche la scelta dei vini calca il mood territoriale: Pietrafumante Brut, Metodo classico Casa Setaro, bollicina fresca e fine, ottenuta da Caprettone in purezza, uva autoctona vesuviana

Munazei, Lacryma Christi Rosato di Casa Setaro 2023, Piedirosso in purezza, floreale con accenni fruttati, un sorso fresco e lungo.

Abbinamento creativo ed originale con Gin & Tonic, 1861Gin con Tonica San Pellegrino con estratto di rovere

Il gin 100% italiano, anzi, campano: come l’anno dell’unità d’Italia, mette insieme 20 botaniche raccolte nelle varie regioni italiane.

Pizzeria Bani’s

Via Palmiro Togliatti, 80 – San Giorgio a Cremano (NA)

081 019 1468 – 342 325 4297

https://www.instagram.com/banispizzeria/

Aperta a cena, dal martedì alla domenica

Sabato anche a pranzo – Chiuso lunedì

(è disponibile un ampio parcheggio gratuito per i clienti)