PARENTI, SOCI E DIFFICOLTÀ DELLE PMI NEL PANORAMA PRODUTTIVO. BREVI RIFLESSIONI.

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e GRANDI IMPRESE INTERNATIONAL

Spesso l’attenzione delle PMI è orientata su aspetti quali i finanziamenti, il business Plan e il marketing, ma c’è un aspetto delle relazioni che vengono spesso sottovalutati: quello con soci e parenti. Purtroppo sono frequenti i litigi con i soci e le incomprensioni con i parenti coinvolti nel business. Queste situazioni costituiscono un serio freno per tante piccole imprese.

Molti imprenditori si trovano a combattere quotidianamente con le difficoltà legate alle relazioni personali in azienda. Il risultato? La crescita del loro business rallenta a causa di conflitti, decisioni bloccate e mancanza di coesione. Bisogna necessariamente trasformare trasformare le difficoltà relazionali in opportunità di crescita.

Bisogna adottare un metodo che permette di creare un ambiente di lavoro armonioso e produttivo, dove soci e parenti possono collaborare efficacemente per il successo comune. Sono necessarie strategie legali e manageriali per prevenire e gestire i conflitti tra soci o parenti. Prendere decisioni più velocemente e cogliere nuove opportunità. Proteggere il patrimonio aziendale e personale dalle crisi. Creare insomma un ambiente di lavoro più sereno e motivante.

È necessario valorizzare le relazioni personali trasformandole in un potente motore di crescita e innovazione.

Le dinamiche personali non devono mettere a rischio il futuro delle aziende. Quindi bisogna gestire bene e meglio il “fattore umano” nel tuo business.