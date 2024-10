Incendio su autostrada A16: in fiamme un autocarro che trasportava profilati in alluminio

La squadra dei Vigili del distaccamento di Grottaminarda subito dopo le ore 03’30 della notte trascorsa, sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa in direzione Canosa, al Km. 86,400 nel territorio del comune di Grottaminarda per un incendio che ha visto coinvolto un autocarro in transito che trasportava profilati in alluminio. Le fiamme che hanno avvolto il pesante automezzo proveniente da Roma e diretto a Bari sono state spente mettendo in sicurezza il veicolo. La Polizia Stradale ha regolato la viabilità che ha subito dei rallentamenti durante le operazioni di soccorso.