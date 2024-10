AVELLA. Al via la Seconda Edizione del Campionato “Campopiano Cup A8” Over 35

Lo Sporting Campopiano è lieto di annunciare la seconda edizione del prestigioso torneo amatoriale “Campopiano Cup A8”, riservato alla categoria Over 35. Il campionato di calciotto si svolgerà per la stagione 2024-2025 presso il Centro Sportivo di Avella, un’ottima opportunità per gli appassionati di calcio amatoriale di mettersi alla prova in un ambiente dinamico e competitivo.

Termine delle Iscrizioni e Date Importanti

Le iscrizioni al torneo sono ufficialmente aperte e si chiuderanno il 3 novembre 2024. Il fischio d’inizio della competizione è previsto per il 5 novembre 2024, e si prospettano giornate ricche di emozioni e passione calcistica.

Premi e Opportunità per i Partecipanti

Non mancheranno i riconoscimenti per i primi classificati, che riceveranno premi di grande valore. Ma le sorprese non finiscono qui! Gli atleti che parteciperanno al Campopiano Cup A8 avranno l’esclusiva possibilità di entrare a far parte della Nazionale Sporting Campopiano A8, che prenderà parte alle fasi provinciali e regionali. In caso di qualificazione, il cammino continuerà fino alle fasi nazionali del torneo amatoriale di Calcio A8 Over 35, che si terranno a Rimini nel mese di giugno 2025.

Contatti e Informazioni

Per maggiori dettagli riguardo il regolamento del torneo e le modalità di iscrizione, è possibile contattare i numeri:

3383499258

3248057130

In alternativa, per qualsiasi altra informazione, potete scrivere una mail a asdsportingcampopiano@gmail.com.

Non perdere questa occasione di vivere lo sport con passione, divertimento e sana competizione! Segui lo Sporting Campopiano sui social per rimanere aggiornato su tutte le novità del torneo.

Aperte le iscrizioni! Unisciti alla competizione e dimostra il tuo talento!